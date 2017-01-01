"Крутил в руках пистолет, клацал": супруга Тымчука дала показания
Гражданская жена погибшего народного депутата Дмитрия Тымчука дала показания и рассказала, как ее супруг был угнетен накануне смерти.
Об этом сообщает “Страна“.
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Женщина указала, что накануне смерти Тымчук не спал с четырех утра и был очень угнетен. Кроме того, она сказала, что ее гражданский муж “подпивал“.
В день гибели ходил по квартире и крутил в руках пистолет, клацал. У него давно были пессимистические настроения в отношении ситуации, его места и роли в жизни, в политике, - говорится в сообщении.
Сожительница отметила, что Тымчук часто говорил о потере смысла жизни и не знал, что ему делать дальше.
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Когда случилась трагедия, по словам гражданской супруги, она находилась на кухне, а Тымчук был в комнате и тут внезапно женщина услышала хлопок.
Когда же она зашла в комнату, то увидела на полу Дмитрия с простреленной головой.
Источники рассказали “Стране“, что “следственная группа установила, что посторонних лиц в квартире не было“.
Напомним, сегодня, 19 июня, в Киеве застрелился нардеп Дмитрий Тымчук.
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