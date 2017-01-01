На комбинате в Кривом Роге погиб рабочий: На мужчину упал камень

Предположительно, мужчина нарушил технику безопасности.

Рабочий погиб в результате падения камня на горно-металлургическом комбинате “Арселор Миттал Кривой Рог“ (Кривой Рог, Днепропетровская область).

Об этом Українським Новинам в среду сообщил представитель управления Национальной полиции в Кривом Роге.

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“Поступило сообщение о том, что на территории предприятия при выполнении работ умер человек“, - сообщили в полиции.

Начато расследование по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщалось 17 июня, на ДнепрАзоте женщину облило серной кислотой.