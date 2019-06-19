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"Угрозы были": Арьев заподозрил в смерти Тымчука реваншистов

Комментариев: 2
Глава украинской делегации в ПАСЕ не верит в случайности и называет гибель нардепа темной историей.
Арьев прокомментировал смерть Тымчука
Арьев прокомментировал смерть Тымчука
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Нардеп и глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев не верит в то, что Дмитрий Тымчук мог умереть случайно. Об этом он написал в Facebook.

“Нет слов. На фронте информационной борьбы Тимчук был один из лучших. Не верю в случайности - темная история“, - подчеркнул депутат. 

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Арьев добавил, что Тымчук - военный, профессионал, и знал оружие, “как себя“. “Угрозы патриотам от реваншистов уже были. Теперь следствие должно дать честный ответ, что именно произошло“, - отметил он.

Ранее министр инфрастуктуры Владимир Омелян предположил, что в смерти Тымчука замешан Кремль.

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Теги: Тымчук, смерть, Арьев, подозрения, гибель, убийство
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Комментариев (2)
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nfhvyt    19.06.2019, 17:08
Оценка:  +2
nfhvyt
По барабану факты, показания жены, официальная версия следствия, сейчас каждое чучело заделается экспертом.
nfhvyt    19.06.2019, 17:12
Оценка:  +3
nfhvyt
"Угрозы были" - да вас вся страна 5 лет проклинала всех.
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