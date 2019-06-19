"Угрозы были": Арьев заподозрил в смерти Тымчука реваншистов

Глава украинской делегации в ПАСЕ не верит в случайности и называет гибель нардепа темной историей.

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Нардеп и глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев не верит в то, что Дмитрий Тымчук мог умереть случайно. Об этом он написал в Facebook.

“Нет слов. На фронте информационной борьбы Тимчук был один из лучших. Не верю в случайности - темная история“, - подчеркнул депутат.

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Арьев добавил, что Тымчук - военный, профессионал, и знал оружие, “как себя“. “Угрозы патриотам от реваншистов уже были. Теперь следствие должно дать честный ответ, что именно произошло“, - отметил он.

Ранее министр инфрастуктуры Владимир Омелян предположил, что в смерти Тымчука замешан Кремль.