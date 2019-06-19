Гиркин ответил на обвинения по делу MH17

Подозреваемый в деле о крушении самолета под Донецком Гиркин отрицает причастность сепаратистов к катастрофе.

Подозреваемый в причастности к падению самолета рейса МН17 в 2014 году Игорь Гиркин (“Стрелков“) отрицает причастность сепаратистов к катастрофе. Об этом сообщает Associated Press.

Читай также: В Москве отреагировали на расследование катастрофы МН-17

Так, в телефонном разговоре Гиркин, который на момент катастрофы был министром обороны “ДНР“, опроверг причастность сепаратистов к сбитию самолета рейса МН17.

Накануне прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четверым подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

Как сообщалось, по результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.