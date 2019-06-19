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Гиркин ответил на обвинения по делу MH17

Комментариев: 3
Подозреваемый в деле о крушении самолета под Донецком Гиркин отрицает причастность сепаратистов к катастрофе.
Игорь Гиркин
Игорь Гиркин
EPA/UPG

Подозреваемый в причастности к падению самолета рейса МН17 в 2014 году Игорь Гиркин (“Стрелков“) отрицает причастность сепаратистов к катастрофе. Об этом сообщает Associated Press.

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Так, в телефонном разговоре Гиркин, который на момент катастрофы был министром обороны “ДНР“, опроверг причастность сепаратистов к сбитию самолета рейса МН17.

Накануне прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четверым подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

Как сообщалось, по результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Комментариев (4)
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Ira0965    19.06.2019, 18:52
Оценка:  -1
Ira0965
мразота ватная
LifeStriker    19.06.2019, 17:55
Оценка:  +8
LifeStriker
Гиви Захарченко и Моторолла ждут тебя !
WTF2wtf    19.06.2019, 18:01
Оценка:  +7
WTF2wtf
Там уже намного больше список ... Мозговой, Беднов, Болотов, Жилин, командовавший штурмом Дебальцево российский генерал и много других таких списанных россиянами отработанных и много знавших
VSHIVANKA    19.06.2019, 19:00
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЗЕЛЕНОДОЛЬЕ , САУР МОГИЛА , ИЛОВАЙСК , ДЕБАЛЬЦЕВО .....))))
СЛАВНАЯ БЫЛА ОХОТА ....)))
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