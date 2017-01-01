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Зеленский определился с "командой Кучмы" в Минске

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Президент издал указ о представителях Украины на переговорах в Минске.
Президент утвердил состав ТКГ в Минске
Президент утвердил состав ТКГ в Минске
president.gov.ua

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Владимир Зеленский утвердил своим указом состав Трехсторонней контактной группы для достижения целей мирного урегулирования ситуации на Донбассе, сообщает сайт президента.

В списке оказались Богдан Бондарь - он будет работать в подгруппе по вопросам безопасности. Кроме того, социально-экономическими вопросами займется Игорь Веремий, гуманитарными - экс-омбудсмен Валерия Лутковская.

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Александа Моцика президента назначил представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам. Расходы, связанные с обеспечение представительства Украины в ТКГ, обеспечит Кабмин, отмечается в документе.

Напомним, сегодня в Минске проходит очередная встреча ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Теги: Лутковская, Зеленский, ТКГ, Минск, список, Украина, РФ
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