В момент смерти Тымчук официально "присутствовал" в Раде - СМИ

Журналисты нескольких изданий заметили казусный момент.

Журналисты издания BIHUS.info и Страны сообщили о том, что в момент гибели нардеп от Народного Фронта Дмитрий Тымчук официально числился в Верховной Раде.

Об этом пишет Страна.

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“На сайте Верховной Рады и в стенограмме сказано, что зарегистрировалось 307 депутатов. Но имени Тымчука теперь в списке нет, а фактически - 306 имен присутствующих“, - говорит журналист Галина Студенникова.

Информацию подтвердил журналист BIHUS.info Александр Курбатов.

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“Военный эксперт, нардеп от “Народного фронта“ Дмитрий Тымчук, случайно застрелился дома, во время чистки травматического пистолета, хотя официально в это время присутствовал в Верховной Раде. Во-первых, как он одновременно зарегистрировался на сессии парламента и дома чистил своего Форт? Он раздвоился? Во-вторых, военные, как правило, на уровне рефлексов проверяют наличие патрона в патроннике. Тымчук казался довольно сознательным, чтобы не играть с пистолетом. Что-то не так. С регистрацией Тымчука в Раде - 100% не так, хотя ее срочно снесли с сайта, но немного опоздали. Ну и со случайным выстрелом тоже что-то не так“, - написал Курбатов.

Ранее сообщалось о том, что сегодня, 19 июня, в собственной квартире от огнестрельного оружия погиб нардеп Дмитрий Тымчук. О его смерти сообщил Антон Геращенко в Facebook, который позже свой пост удалил.

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