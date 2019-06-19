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В момент смерти Тымчук официально "присутствовал" в Раде - СМИ

Комментариев: 6
Журналисты нескольких изданий заметили казусный момент.
Народный депутат Дмитрий Тымчук
Народный депутат Дмитрий Тымчук
facebook.com

Журналисты издания BIHUS.info и Страны сообщили о том, что в момент гибели нардеп от Народного Фронта Дмитрий Тымчук официально числился в Верховной Раде.

Об этом пишет Страна.

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“На сайте Верховной Рады и в стенограмме сказано, что зарегистрировалось 307 депутатов. Но имени Тымчука теперь в списке нет, а фактически - 306 имен присутствующих“, - говорит журналист Галина Студенникова. 

Информацию подтвердил журналист BIHUS.info Александр Курбатов.

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“Военный эксперт, нардеп от “Народного фронта“ Дмитрий Тымчук, случайно застрелился дома, во время чистки травматического пистолета, хотя официально в это время присутствовал в Верховной Раде. Во-первых, как он одновременно зарегистрировался на сессии парламента и дома чистил своего Форт? Он раздвоился? Во-вторых, военные, как правило, на уровне рефлексов проверяют наличие патрона в патроннике. Тымчук казался довольно сознательным, чтобы не играть с пистолетом. Что-то не так. С регистрацией Тымчука в Раде - 100% не так, хотя ее срочно снесли с сайта, но немного опоздали. Ну и со случайным выстрелом тоже что-то не так“, - написал Курбатов.

Ранее сообщалось о том, что сегодня, 19 июня, в собственной квартире от огнестрельного оружия погиб нардеп Дмитрий Тымчук. О его смерти сообщил Антон Геращенко в Facebook, который позже свой пост удалил.

 

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Теги: Дмитрий Тымчук, смерть дмитрия тымчука
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Комментариев (6)
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П    19.06.2019, 18:47
Оценка:  +1
П
Ну, если присутствовал, то и коалиция была.
Катилин    19.06.2019, 18:27
Оценка:  -1
Катилин
Что и требовалось доказать) Нужно пристрелить ещё несколько дебилов, может начнут таки на работу ходить))
Ruspidor    19.06.2019, 17:51
Оценка:  +4
Ruspidor
Конечно, они все присутствуют и голосуют, как же иначе, ведь это ж обещанное - житы па новому!
Агент_Смитт    19.06.2019, 17:51
Оценка:  +3
Агент_Смитт
Он по телеку смотрел че там в раде, а принимали бы какие нить законы так и проголосовал бы.
П    19.06.2019, 17:50
Оценка:  +5
П
Депутаты, подвязывайте бухать (в рабочее время), под влиянием синьки просыпаются суицидальные наклонности.
nfhvyt    19.06.2019, 17:41
Оценка:  +6
nfhvyt
Этот казус зовётся коалиция парубия.
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