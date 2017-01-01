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Геращенко не верит в российский след в деле о смерти Тымчука

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Также нардеп ничего не знает о депрессии своего коллеги, которая могла бы привести к самоубийству .
Геращенко прокомментировал версию об убийстве Тымчука
Геращенко прокомментировал версию об убийстве Тымчука
УНИАН

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Нардеп Антон Геращенко отбрасывает версию убийства и “российского следа“ в деле о смерти Дмитрия Тымчука. Об этом пишет “Страна“.

Геращенко исключил и версию о самоубийстве на почве каких-либо проблем Тымчука. В последние дни погибший не обращался к нему с просьбами о помощи, и о своих проблемах не говорил.

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“Считаю, что правоохранители должны проверить все возможные версии случившегося. Особенно добавить к тому, что написал в Facebook, нечего“, - отметил он. “Из того, что известно мне, склоняюсь к тому, что там ненасильственный след“, - говорит парламентарий.

Ранее Антон Геращенко первым в Facebook сообщил о версии случайного выстрела при чистке пистолета. Полиция пока в основном придерживается именно этой позиции. 

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Чуть позже Геращенко все же отредактировал свой пост о Тымчуке, добавив несколько версий его смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что в момент смерти Дмитрий Тымчук официально "присутствовал" на заседании Рады, то есть числился в результате электронной регистрации.

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Теги: Тымчук, смерть, Геращенко, Народный фронт, версии
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