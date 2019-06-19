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“Работа очень требовательная”: “Голос” требует повысить зарплаты депутатам

Комментариев: 6
Представительница партии аргументировала позицию.
"Голос" хочет повысить зарплаты депутатам
"Голос" хочет повысить зарплаты депутатам
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

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Политическая партия “Голос” Святослава Вакарчука выступила за повышение заработной платы народным избранникам. В частности, представитель “Голоса” Алина Свидерская на встрече с журналистами аргументировала свою позицию. Об этом передает АСПІ.

Работа депутата очень требовательна. И нужно поднимать заработную плату, чтобы депутаты были независимы от олигархов, - заявила Свидерская.

Представительница политсилы акцентировала, что “Голос” будет инициировать монетизацию зарплаты депутатов путем перерасчета бонусов и компенсаций.

Зарплата должна быть достойная, чтобы депутаты работали в интересах людей, - отметина Свидерская.

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К слову, сейчас оклад народного депутата равен 10 прожиточным минимумам трудоспособных граждан и составляет 19 210 грн без вычитания всех налогов и сборов. Между тем, зарплата может быть выше, если нардеп состоит в парламентском комитете или занимает руководящие должности в Раде.

Напомним, Виталию Кличко, другим мерам и чиновникам увеличат оклады. Минсоцполитики предлагает также повысить размеры надбавок за ранги.

 

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Теги: Голос, Свидерская, зарплаты, депутаты
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Комментариев (6)
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T-REX2    19.06.2019, 18:50
Оценка:  0
T-REX2
ну-ну.им миллионные взятки дают,какую зарплату предлагаете?надо тупо садить или на рудники
Alcoolique    19.06.2019, 18:45
Оценка:  -1
Alcoolique
п-зда с ушами...
Мыкола    19.06.2019, 18:35
Оценка:  +1
Мыкола
Однозначно количество хрюшек возле корыта необходимо сократить как минимум в 2 раза.За все 28 лет их чавканья возле корыта не принесло не только улучшения, а значительно ухудшило положение простого народа !
Агент_Смитт    19.06.2019, 18:27
Оценка:  +1
Агент_Смитт
Если сократить поголовье депутатов ровно в два раза, оставшимся ровно в два раза можно повысить ЗП, так что выбирайте.
pufenja    19.06.2019, 18:23
Оценка:  +1
pufenja
Вообще охренели что ли?
evill_bull    19.06.2019, 18:16
Оценка:  +2
evill_bull
Вас п#доров, нужно вешать на столбах - а не зп повышать.
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