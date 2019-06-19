“Работа очень требовательная”: “Голос” требует повысить зарплаты депутатам

Представительница партии аргументировала позицию.

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Политическая партия “Голос” Святослава Вакарчука выступила за повышение заработной платы народным избранникам. В частности, представитель “Голоса” Алина Свидерская на встрече с журналистами аргументировала свою позицию. Об этом передает АСПІ.

Работа депутата очень требовательна. И нужно поднимать заработную плату, чтобы депутаты были независимы от олигархов, - заявила Свидерская.

Представительница политсилы акцентировала, что “Голос” будет инициировать монетизацию зарплаты депутатов путем перерасчета бонусов и компенсаций.

Зарплата должна быть достойная, чтобы депутаты работали в интересах людей, - отметина Свидерская.

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К слову, сейчас оклад народного депутата равен 10 прожиточным минимумам трудоспособных граждан и составляет 19 210 грн без вычитания всех налогов и сборов. Между тем, зарплата может быть выше, если нардеп состоит в парламентском комитете или занимает руководящие должности в Раде.

Напомним, Виталию Кличко, другим мерам и чиновникам увеличат оклады. Минсоцполитики предлагает также повысить размеры надбавок за ранги.