Командир "Азова" зарегистрирован мажоритарщиком в Киеве

Бывший командир полка “Азов“, который не так давно руководил “Национальным Корпусом“ на Востоке государства, получил удостоверение кандидата в народные депутаты. Об этом нашему изданию сообщают собственные источники в ЦИК.

Наш источник сообщил, что Максима Жорина зарегистрировали на 217-м избирательном округе города, как известно это Оболонский район столицы. Отметим, что именно по этому избирательному округу в 2014 году в нардепом избрали основателя полка “Азов“ Андрея Белецкого.

Сам Жорин подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook, где он выложил видео на котором демонстрирует удостоверение кандидата в нардепы и говорит о том, что он принял решение идти на выборы по 217 округу в Киеве. По его словам, у него есть команда единомышленников и план действий.

Справка. Максим Жорин - киевлянин, по специальности инженер, участник АТО, имеет наградное оружие и награду “За отвагу в службе“, лейтенант запаса, общественный деятель.