Ефремову продлили арест в 19 раз

В то же время председательствующий судья видит смысл отпустить политика под домашний арест.

Ефремова пока не отпустили под домашний арест УНИАН

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Старобельский райсуд Луганской области продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому Александру Ефремову. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Арест был продлен еще на два месяца, Ефремов останется в СИЗО до 17 августа 2019 года включительно.

В то же время защита Ефремова готовит апелляционную жалобу на решение суда, заявил адвокат политика Андрей Смирнов, передает “Громадське“.

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Во время принятия решения председательствующий по делу объявил о наличии особого мнения судьи - он не видит целесообразности продолжения содержания в СИЗО, отметил он.

Судья считает возможным применение к обвиняемому домашнего ареста.

Напомним, ранее сообщалось, что суд отказался внести Александра Ефремова в список "Оппозиционного блока".