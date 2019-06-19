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Ефремову продлили арест в 19 раз

Комментариев: 1
В то же время председательствующий судья видит смысл отпустить политика под домашний арест.
Ефремова пока не отпустили под домашний арест
Ефремова пока не отпустили под домашний арест
УНИАН

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Старобельский райсуд Луганской области продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому Александру Ефремову. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Арест был продлен еще на два месяца, Ефремов останется в СИЗО до 17 августа 2019 года включительно.

В то же время защита Ефремова готовит апелляционную жалобу на решение суда, заявил адвокат политика Андрей Смирнов, передает “Громадське“. 

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Во время принятия решения председательствующий по делу объявил о наличии особого мнения судьи - он не видит целесообразности продолжения содержания в СИЗО, отметил он.
Судья считает возможным применение к обвиняемому домашнего ареста.

Напомним, ранее сообщалось, что суд отказался внести Александра Ефремова в список "Оппозиционного блока".

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Теги: Ефремов, Оппоблок, арест, СИЗО, суд
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Комментариев (1)
Letohradek    19.06.2019, 18:52
Оценка:  0
Letohradek
Любопытно, что будут писать зэбилы и pidorы, когда глав-сепара выпустят из заключения? Хочу заметить, что президентом Украины УЖЕ является квартальный клоун Зэ!
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