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Зеленский намерен привлечь на Донбасс инвестиции

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Глава государства анонсировал в начале осени инвестиционный форум для восстановления Донбасса.
Владимир Зеленский анонсировал инвестфорум
Владимир Зеленский анонсировал инвестфорум
president.gov.ua

В сентябре состоится инвестиционный форум для восстановления Донбасса. Об этом в среду, 19 июня, заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с членами наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии", сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский подчеркнул необходимость восстановления инфраструктуры Донбасса.

"Глава государства отметил, что в сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления региона", - говорится в сообщении.

 

 

По словам Зеленского, в июле должны встретиться внешнеполитические советники глав государств и правительств стран-участниц нормандского формата.

Как сообщалось, накануне Владимир Зеленский встретился с  представителями крупного и среднего бизнеса Германии и пообещал защиту их инвестиций в Украине.

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Теги: инвестиции, донбасс, Владимир Зеленский, восстановление Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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