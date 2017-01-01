Зеленский намерен привлечь на Донбасс инвестиции
В сентябре состоится инвестиционный форум для восстановления Донбасса. Об этом в среду, 19 июня, заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с членами наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии", сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский подчеркнул необходимость восстановления инфраструктуры Донбасса.
"Глава государства отметил, что в сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления региона", - говорится в сообщении.
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По словам Зеленского, в июле должны встретиться внешнеполитические советники глав государств и правительств стран-участниц нормандского формата.
Как сообщалось, накануне Владимир Зеленский встретился с представителями крупного и среднего бизнеса Германии и пообещал защиту их инвестиций в Украине.
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