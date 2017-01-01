Введение нового рынка электроэнергии будет способствовать работе столичных ТЭЦ, - Трохимец

Александр Трохимец заявил, что запуск нового рынка электроэнергии будет способствовать работе столичных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), а не остановит ее.

Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец заявил, что запуск нового рынка электроэнергии будет способствовать работе столичных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), а не остановит ее.

Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на страницу Трохимца в социальной сети Facebook.

"Сотрудники КП" Киевтеплоэнерго ", судя по всему, ввели руководителей города в заблуждение. Именно так я воспринимаю заявление заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, о том, что с введением нового рынка электроэнергии якобы будет разрушена система расчетов и остановятся столичные ТЭЦ. На самом деле это не соответствует действительности ", - написал Трохимец.

Эксперт отметил, что законом "О рынке электрической энергии" предусмотрена поддержка ТЭЦ. В частности, правительство может принять решение о временной поддержке некоторых производителей, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, для проведения их реконструкции или модернизации. Кроме того, правительство создало предусмотренные законом предприятия, обеспечивать функционирование новой модели рынка.

"Также согласно постановлению правительства на базе ГП" Энергорынок "(оптового покупателя и продавца электроэнергии в существующей модели) создано ГП" Оператор рынка ", который и будет обеспечивать работу нового оптового рынка электроэнергии. В новой модели, запуск которой намечен на 1 июля, оператор будет отвечать за организацию купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и внутришньодобовому рынке. Также создано ГП "Гарантированный покупатель", который будет выкупать объемы электрической энергии, произведенной на объектах электроэнергетики, получили право на государственную поддержку (в том числе и "зеленые"), - написал Трохимец.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электрической энергии должно быть введено 1 июля 2019.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя. На заседании правительства 12 июня было назначено руководителей госпредприятий "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель", которые будут обеспечивать функционирование рынка.