Президент назначил главу Центра кибербезопасности

Руководителем Национального координационного центра кибербезопасности стал секретарь СНБО - Александр Данилюк.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк назначен руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Об этом свидетельствует указ президента Владимира Зеленского, опубликованный на сайте Администрации главы государства.

Так, соответствующим указом вносятся изменения в указ президента Украины от 7 июня 2016 года №242.

"На замену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 № 242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" назначить Данилюка Александра Александровича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - указано в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Владимир Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Зеленский назначил двух временных губернаторов

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet