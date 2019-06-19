Она указала, что сейчас разрабатывается план о так называемом "хлебном перемирии".

У Кучмы назвали условие, при котором могут отметить блокаду ОРДЛО president.gov.ua

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие, при котором Украина готова рассмотреть снятие блокады ОРДЛО.

Об этом написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

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Она указала, что сейчас разрабатывается план о так называемом “хлебном перемирии“. Однако, все инициативы должны быть “с двухсторонним движением“ и вся работа должна происходить на основаниях обоюдности.

Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения РНБО относительно внедрения торговых ограничений в отношении ОРДЛО, - говорит Дарка Олифер.

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Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Зеленский утвердил своим указом состав Трехсторонней контактной группы для достижения целей мирного урегулирования ситуации на Донбассе. В списке оказались Богдан Бондарь - он будет работать в подгруппе по вопросам безопасности. Кроме того, социально-экономическими вопросами займется Игорь Веремий, гуманитарными - экс-омбудсмен Валерия Лутковская.

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