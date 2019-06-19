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У Кучмы назвали условие, при котором могут отметить блокаду ОРДЛО

Комментариев: 4
Она указала, что сейчас разрабатывается план о так называемом "хлебном перемирии".
У Кучмы назвали условие, при котором могут отметить блокаду ОРДЛО
У Кучмы назвали условие, при котором могут отметить блокаду ОРДЛО
president.gov.ua

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие, при котором Украина готова рассмотреть снятие блокады ОРДЛО.

Об этом написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

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Она указала, что сейчас разрабатывается план о так называемом “хлебном перемирии“. Однако, все инициативы должны быть “с двухсторонним движением“ и вся работа должна происходить на основаниях обоюдности.

Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения РНБО относительно внедрения торговых ограничений в отношении ОРДЛО, - говорит Дарка Олифер.

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Напомним, сегодня стало известно, что Владимир Зеленский утвердил своим указом состав Трехсторонней контактной группы для достижения целей мирного урегулирования ситуации на Донбассе. В списке оказались Богдан Бондарь - он будет работать в подгруппе по вопросам безопасности. Кроме того, социально-экономическими вопросами займется Игорь Веремий, гуманитарными - экс-омбудсмен Валерия Лутковская.

 

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Теги: Кучма, блокада, ОРДЛО, Донбасс, активы
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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    19.06.2019, 19:52
Оценка:  +1
Колишній-східняк
отметить или отменить?
Рондол    19.06.2019, 19:39
Оценка:  -3
Рондол
По-моему республики не о какой блокаде не переживают,уже всё дешевле,чем украинское, а вот зять олигарха Пинчука какие-то условия выдвигает
Брюква_и_Клюква    19.06.2019, 19:48
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Вот что делает чудесная бумажка! Как только получил паспорт рассианина - сразу водка становиться дешевле! Правда, чтоб ее купить, надо ехать в Ростов! Но разве это проблема для настоящих гурманов?
LoveFreedom    19.06.2019, 20:20
Оценка:  0
LoveFreedom
"По-моему республики не о какой блокаде не переживают,уже всё дешевле,чем украинское....."ха..ха..ха ...расмешил кацапик))то то они активно гастролируют в Украину и возращаются с забитыми продуктами мешками))а оказывается у них "все дешевле")ну ты и клоун тупой)
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