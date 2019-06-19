ПЦУ выступила против Марша равенства

В церкви сослались на решение Всеукраинского совета церквей 12-летней давности.

ПЦУ надеется, что государство не будет "поощрять однополые отношения" facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

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ПЦУ не поддерживает Марш равенства, который состоится 23 июня в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ в ответе на запрос УНН.

“Православная Церковь Украины не поддерживает подобных мероприятий“, - заверили в церкви.

“Отношение к ним остается неизменным и отражено в Декларации, которую еще в 2007 году принял Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций“, - отметила пресс-служба.

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Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выступает категорически против законодательного установления в Украине однополых браков или регистрируемых однополых партнерств, отметили там.

Также церкви выступают против “пропаганды однополой сексуальности“. “В Совете церквей не поддерживают дискриминацию лиц, которые считают себя гомосексуалами, но выступают категорически против того, чтобы гомосексуальный образ жизни и поведение трактовались как естественные, нормальные и полезные для общества и личности“, - говорится в сообщении.

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“Мы против того, чтобы государство поощряло своих граждан к однополым сексуальным отношениям“, - говорится в декларации.

Напомним, на Марше равенства в Киеве, который пройдет в воскресенье, 23 июня, ожидают около 10 тысяч участников.