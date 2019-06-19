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ПЦУ выступила против Марша равенства

Комментариев: 6
В церкви сослались на решение Всеукраинского совета церквей 12-летней давности.
ПЦУ надеется, что государство не будет "поощрять однополые отношения"
ПЦУ надеется, что государство не будет "поощрять однополые отношения"
facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

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ПЦУ не поддерживает Марш равенства, который состоится 23 июня в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ в ответе на запрос УНН.

“Православная Церковь Украины не поддерживает подобных мероприятий“, - заверили в церкви. 

“Отношение к ним остается неизменным и отражено в Декларации, которую еще в 2007 году принял Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций“, - отметила пресс-служба.

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Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выступает категорически против законодательного установления в Украине однополых браков или регистрируемых однополых партнерств, отметили там.

Также церкви выступают против “пропаганды однополой сексуальности“. “В Совете церквей не поддерживают дискриминацию лиц, которые считают себя гомосексуалами, но выступают категорически против того, чтобы гомосексуальный образ жизни и поведение трактовались как естественные, нормальные и полезные для общества и личности“, - говорится в сообщении.

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“Мы против того, чтобы государство поощряло своих граждан к однополым сексуальным отношениям“, - говорится в декларации.

Напомним, на Марше равенства в Киеве, который пройдет в воскресенье, 23 июня, ожидают около 10 тысяч участников.

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Теги: Марш равенства, ЛГБТ, прайд, Киев, ПЦУ, православие, церковь
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Комментариев (6)
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VSHIVANKA    19.06.2019, 19:32
Оценка:  +2
VSHIVANKA
А ЧО ТАК ?!
НЕ УСПЕВАЮТ СШИТЬ КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ ДЛЯ СВОИХ ПИ.ДАРАСИВ ? ))))
Я_Христос    19.06.2019, 19:05
Оценка:  +1
Я_Христос
Полезные для общества? Лол, разве кто-то говорит, что долбится в очко с мужиками - это полезно?
Просто говорят, что они такие же, как все, и просят не убивать их за это.
Потому что только они заявляют о том, кто они, как скрепные пеной исходят. Завидуют, наверное...
Nikolas_Adver    19.06.2019, 19:24
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
сначала дебилы говорят "они такие же, как все", а потом, как в гейропе, у тебя заберут ребенка за то, что ты воспитываешь мальчика как мальчика, а не как "существо с неопределившимся полом", и отдают в пидaрскую семью. поэтому, тупое растение, лучше завали свое eбло и иди на хyй к этим пидaрам.
Я_Христос    19.06.2019, 20:09
Оценка:  0
Я_Христос
Ты eбанутый? Это риторический вопрос.
Я_Христос    19.06.2019, 20:14
Оценка:  0
Я_Христос
Никто в Европе не отбирает детей. Их вообще нигде не отбирают. Их переводят из ненормальных семей в нормальные. И да, это может быть и однополая семья.
Также как в Европе не запрещают воспитывать мальчиков, как мальчиков. Это всё ватные фантазии.
Я_Христос    19.06.2019, 20:15
Оценка:  0
Я_Христос
Гендерная идеология существует только в рамках тусовки. Причем даже среди самих радужных она считается спорной.
Так что, быдлo, придётся тебе самому завалить своё ебло. Животное блдь.
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