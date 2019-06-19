Фискальную службу обвинили в похищении директора предприятия

Фискалы увезли из дому главу компании-импортера 27 мая. С тех пор его никто не видел, утверждает владелец компании и адвокаты.

Сотрудников Днепропетровской фискальной службы обвинили в похищении директора компании-импортера Софт Ойл Кирилла Суворова. Соответствующее заявление на брифинге в Киеве в среду, 19 июня, сделал владелец Софт Ойл Дмитрий Олейник.

"27 мая директор компании Софт Оил Кирилл Суворов пропал и до сегодняшнего дня с ним никто не может связаться. Телефон предпринимателя выключен, дома он не появляется", - заявил он.

Олейник также сообщил, что он вместе с адвокатами будет требовать расследовать похищение Суворова Государственным бюро расследования.

По его словам, похищение связано с вымоганием денег фискалами с компании Софт Оил.

"В начале мая украинская компания ТОВ Софт Оил подписала контракт на поставки масла базового в Украину. В 20-х числах мая в Николаев пришли два танкера с товаром. С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, также были отобраны образцы для лабораторных анализов. Уже 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара. Это полностью подтверждало таможенные декларации на импорт. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 миллионов гривен, мы были готовы заплатить в бюджет еще 34 млн гривен. Однако за день до этого директор компании просто исчез, а груз оказался заблокирован по ходатайству фискальной службы Днепропетровской области", - рассказал Олейник, добавив, что "причина давления на компанию, похищения директора и блокирования груза на таможне - вымогательство фискальных органов Днепропетровской области".

При этом, как отметил адвокат Софт Ойл Вячеслав Тиховлис, причин для возбуждения дела и ареста имущества компании нет.

"Что написал следователь в ходатайстве об аресте? Что в течение 2018-2019 годов компания Софт Оил подавала отчетность с нулевыми показателями, из чего он делает вывод: это свидетельствует об осуществлении незаконной деятельности и неуплате налогов. Но в том то и дело, что компания свою деятельность не осуществляла в этот период, хотя и, согласно закону, подавала отчетность. В начале мая компания начала осуществлять хозяйственную деятельность, когда заключила договор об импорте масла. При этом задекларировала его и уплатила налоговые платежи. Товар не был контрабандным, не был спрятан и случайно найден налоговой. Где тут содержание "фиктивного предпринимательства"? Но следователь пишет: компания осуществила хоздеятельность, и это свидетельствует о попытке избежать уплаты налогов. Следственного судью это не смутило, и он принял решение о аресте имущества компании", - рассказал юрист.

Тиховлис подчеркнул, что адвокаты и представители компании уже подали соответствующие заявления и жалобу в Аппеляционный суд с целью снятия ареста.

В свою очередь, Егор Латайко, адвокат семьи Суворова, рассказал, что 27 мая директора Софт Ойл увезли в неизвестном направлении именно представители фискальных органов.

"27 мая к ним домой приехали сотрудники, как они представились, Днепропетровской фискальной службой и забрали Кирилла с собой, сказав, что в течение 10 дней он вернется. На следующий день эти же сотрудники приезжали к ним по месту проживания и забрали его личные вещи. Опять успокоили родственников, что Кирилл вернется домой. Как уже понятно, на сегодняшний день его все еще нет", - сообщил правозащитник.

Как сообщил Латайко, обеспокоенные родственники поехали в Днепропетровскую фискальную службу, однако там им сообщили, что Суворова у них нет, а видели его лишь один раз, 27 мая. Позже сотрудники службы сказали, что директор Софт Ойл проходит по программе защиты свидетелей.

"Но мы понимаем, что это юридически невозможно, данная статья о "фиктивном предпринимательстве", которую налоговая вменяет компании-импотеру, просто не предусматривает такой опции. После этого случая я подал заявление о пропаже человека. Пока неизвестно, возбуждено уголовное дело или нет. Считаю, что это неприкрытое давление на бизнес и бандитизм", - резюмировал Латайко.

Напомним, в конце мая в ГФС рассказали о масштабной спецоперации, в рамках которой бюджет будет ежемесячно получать дополнительные 2 миллиарда гривен.

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