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Зеленский рассказал о своей встрече с Ахметовым

Комментариев: 3
Президент признался, что встречался с украинским бизнесменом, но говорил с ним не о политике, а об инвестициях.
Зеленский пригласил журналистов в АП
Зеленский пригласил журналистов в АП
Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с бизнесменом Ринатом Ахметовым и обсудил с ним инвестиции. Об этом он сказал во время неформальной встречи с журналистами в АП, передает Украинская правда.

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Зеленский подтвердил, что у него была встреча с Ахметовым. Однако, добавил, что не будет раскрывать детали встречи. 

Завтра скажу. Именно завтра, потому что завтра у нас есть встреча с бизнесом украинским. И я хочу отчитаться, о чем мы говорили и на чем мы настаивали и будем настаивать, - заявил глава государства.

Позже Зеленский все-таки добавил, что они не обсуждали политические темы. 

Говорили они об украинском бизнесе и том, как важно вкладывать деньги в Украину.

Наши крупные бизнесмены стали богатыми именно здесь, именно в Украине - поэтому сейчас, мне кажется, надо все эти деньги возвращать и вкладывать в Украину, - добавил он.

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Все подробности Зеленский пообещал рассказать завтра.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен привлечь на Донбасс инвестиции. Глава государства анонсировал в начале осени инвестиционный форум для восстановления Донбасса.

 

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Теги: олигархи, Владимир Зеленский, Ринат Ахметов, украинские олигархи
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Комментариев (3)
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ВАТА_FUCK    19.06.2019, 20:39
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
"Поборолся" с очередным олигархом! И как, поборол?
tinkerrr    19.06.2019, 21:12
Оценка:  0
tinkerrr
Ахметов это не очередной олигарх, это хуже
Letohradek    19.06.2019, 21:22
Оценка:  0
Letohradek
Кстати, замечательный вопрос зэбильным pidoram!
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