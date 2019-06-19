Зеленский рассказал о своей встрече с Ахметовым

Президент признался, что встречался с украинским бизнесменом, но говорил с ним не о политике, а об инвестициях.

Президент Украины Владимир Зеленский встречался с бизнесменом Ринатом Ахметовым и обсудил с ним инвестиции. Об этом он сказал во время неформальной встречи с журналистами в АП, передает Украинская правда.

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Зеленский подтвердил, что у него была встреча с Ахметовым. Однако, добавил, что не будет раскрывать детали встречи.

Завтра скажу. Именно завтра, потому что завтра у нас есть встреча с бизнесом украинским. И я хочу отчитаться, о чем мы говорили и на чем мы настаивали и будем настаивать, - заявил глава государства.

Позже Зеленский все-таки добавил, что они не обсуждали политические темы.

Говорили они об украинском бизнесе и том, как важно вкладывать деньги в Украину.

Наши крупные бизнесмены стали богатыми именно здесь, именно в Украине - поэтому сейчас, мне кажется, надо все эти деньги возвращать и вкладывать в Украину, - добавил он.

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Все подробности Зеленский пообещал рассказать завтра.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен привлечь на Донбасс инвестиции. Глава государства анонсировал в начале осени инвестиционный форум для восстановления Донбасса.

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