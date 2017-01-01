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Зеленский ответил на выводы следователей по MH17

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Глава государства приветствует выводы международной следственной группы по катастрофе MH17.
Зеленский отреагировал на обвинения по MH17
Зеленский отреагировал на обвинения по MH17

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по катастрофе MH17. Об этом говорится в сообщении АП в Twitter.

"Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17", - говорится в сообщении.

В Администрации президента отметили, что глава государства надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, но и все, кто виноват в "дерзком убийстве невинных детей, женщин и мужчин".

Ранее в МИД РФ отреагировали на обвинения по MH17. В Министерстве иностранных дел России назвали обвинения "абсолютно голословными", а также усомнились в качестве работы следственной группы.

Напомним, сегодня в прокуратуре Нидерландов заявили об обвинениях по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четверым подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Источник: korrespondent.net

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