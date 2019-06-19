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"Петр уже пятый": журналистка выставила на продажу картину с обнаженным Порошенко

Комментариев: 8
За картину девушка просит от 600 долларов.
На аукцион выставили карту с Порошенко
На аукцион выставили карту с Порошенко
facebook.com/kryukova

Заместитель главного редактора издания “Страна“ Светлана Крюкова решила выставить на аукцион картину с изображением Петра Порошенко после того, как узнала, что рейтинги партии упали.

Об этом Светлана написала на своей странице в Facebook.

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Полотно, по словам девушки, называется “Петр уже пятый“. На картине бывший президент изображен обнаженным, его окружают ангелы. А в руке у Порошенко находится конфета “Птичье молоко“.

Карту журналистка решила выставить в сегодня, 19 июня, когда рейтинги партии “Европейская солидарность“ сильно упали.

Всего таких картин - 2. Одна из них находится в частной коллекции, пишет девушка.

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“Целая история. Целая эпоха. Масло, холст. Стартовая цена - 600 у.е., - написала Крюкова.

Ранее Порошенко думает, что новая власть может отдать Крым, чтобы вернуть мир на Донбасс. По словам политика, это может быть опасно для простых людей. Лидер “Европейской солидарности“ говорит, что Владимир Путин не имеет “красных линий“ и способен на все. 

 

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Теги: Порошенко, картина, аукцион, журналистка
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Комментариев (8)
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br-slavanin    19.06.2019, 21:45
Оценка:  0
br-slavanin
Самое время продать. Потом кому она будет интересно? Все равно что сейчас Кучму продавать - никому не интересен.
ВосставшийИзБана    19.06.2019, 21:40
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Очередное дно нашей "элиты".
dron29    19.06.2019, 21:30
Оценка:  0
dron29
Скандальная Светлана Крюкова попалась полиции в подвыпившем состоянии за рулем своего новенького Range Rover
dron29    19.06.2019, 21:27
Оценка:  -2
dron29
За разработанную и воплощенную в жизнь мошенническую схему заместителю главного редактора пророссийского издания Страна.UA Светлане Крюковой «светит» от 5 до 12 лет
П    19.06.2019, 21:25
Оценка:  0
П
Терпеть не могу Порошенко, но "картина" абсолютно бездарно "написана". 100 баксов не дал бы.
dron29    19.06.2019, 21:18
Оценка:  -2
dron29
Гужва со своими прокацапскими взглядами - наконец признал, что он Света))
Vesna_Krasna2    19.06.2019, 21:05
Оценка:  +1
Vesna_Krasna2
Неоренессанс))
ВосставшийИзБана    19.06.2019, 21:40
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Короче - нонсенс.
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