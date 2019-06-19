"Петр уже пятый": журналистка выставила на продажу картину с обнаженным Порошенко

За картину девушка просит от 600 долларов.

Заместитель главного редактора издания “Страна“ Светлана Крюкова решила выставить на аукцион картину с изображением Петра Порошенко после того, как узнала, что рейтинги партии упали.

Об этом Светлана написала на своей странице в Facebook.

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Полотно, по словам девушки, называется “Петр уже пятый“. На картине бывший президент изображен обнаженным, его окружают ангелы. А в руке у Порошенко находится конфета “Птичье молоко“.

Карту журналистка решила выставить в сегодня, 19 июня, когда рейтинги партии “Европейская солидарность“ сильно упали.

Всего таких картин - 2. Одна из них находится в частной коллекции, пишет девушка.

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“Целая история. Целая эпоха. Масло, холст. Стартовая цена - 600 у.е., - написала Крюкова.

Ранее Порошенко думает, что новая власть может отдать Крым, чтобы вернуть мир на Донбасс. По словам политика, это может быть опасно для простых людей. Лидер “Европейской солидарности“ говорит, что Владимир Путин не имеет “красных линий“ и способен на все.

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