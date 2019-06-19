В ПЦУ заявили о "возрастных изменениях" у Филарета

Бывший пресс-секретарь УПЦ КП пояснил последние действия 91-летнего почетного патриарха Филарета "возрастными изменениями".

Архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что причиной странного поведения Филарета являются "возрастные изменения". Об этом он сказал в опубликованном в среду, 19 июня, интервью изданию Новое время.

По словам архиепископа Евстратия, Филарет "не принял новую реальность".

"Прежде всего я для себя нахожу одно логическое объяснение, которое вписывается в то, что я видел. Это необратимые возрастные изменения. Патриарх настолько привык к определенному течению событий, настолько привык к своей исключительной ответственности за то, что происходит с церковью, как человек такого уже почтенного старшего возраста, ему уже 91 год, он не воспринял новую реальность", - сказал он, отвечая на вопрос, почему Филарет заговорил о Киевском патриархате.

Представитель ПЦУ добавил, что сначала Филарет согласился на условия предоставления Томоса, а потом передумал.

"Он считает, что несправедливо был недопущен к тому, чтобы быть кандидатом на предстоятеля Единой церкви. Но такое условие было Вселенского патриарха. Поэтому Томос выдавал Вселенский патриарх Варфоломей и соответственно его условие было, чтобы руководители церквей, которые возглавляли их до объединительного собора, не выдвигали свои кандидатуры", - сказал Зоря

Он пояснил, что патриарх Филарет сначала согласился отказаться от предстотельства в церкви, но после передумал.

"Я не медицинский специалист. Но думаю, что все, кто наблюдает за этой ситуацией, могут засвидетельствовать, что и картина реальности, о которой говорит патриарх, и то, что мы видим в действительности, не совпадает", - отметил Зоря.

Он также заметил, что Филарет, не будучи избранным предстоятелем церкви, считает, что все равно должен ее возглавлять.

Ранее сообщалось, что Филарет разослал приглашения на свой "собор". В свою очередь в ПЦУ призвали духовенство не участвовать в этом собрании и объявили о параллельном проведении Всеукраинского церковно-общественный форума единства.

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