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Зеленский рассказал о переезде АП

Комментариев: 5
Администрация президента переедет из центра Киева, а на Банковой создадут художественный музей, рассказал глава государства.

Президент Владимир Зеленский планирует со временем переместить Администрацию президента из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей. Об этом он сказал в среду, 19 июня, во время неформальной встречи с журналистами в АП, передает Украинская правда.

На вопрос, точно ли будет переезд, Зеленский ответил: "Я этого (переезда) хочу. Главная для меня сейчас проблема – это сроки. Потому что строить с самого начала – это невозможно. Здесь нельзя находиться, я двинусь умом".

На замечание, что бывший начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей говорил, что надо три года, чтобы "с нуля" построить новое здание, президент отрезал: "Я знаю. Гелетей у нас уже не работает".

"Я не знаю, насколько с нуля – это вопрос к архитекторам. Есть идея. Уже есть план, уже есть сроки, есть конкретные здания", – отметил Зеленский.

"Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему – нормальную схему, а не теневую какую – чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду", – добавил он.

"А вы увидите. Есть идея, все уже даже нарисовано. Очень крутая у нас идея, что потом делать с Банковой", – сказал глава государства.

На вопрос, будет ли это музей, Зеленский ответил утвердительно: "Да, большой художественный музей".

"Есть очень много картин, которых люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках оно находится. Прикольно?", – сказал он.

На вопрос, передаст ли он сам что-то музею, президент ответил: "Ничего у меня нет. Я зашел, поработал...".

Когда спросили, сколько сотрудников он оставит в Администрации, ведь сейчас работает 420 человек, Зеленский ответил: "Ох, вы забегаете наперед... Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования Администрации – вы увидите, будет меньше людей".

Ранее СМИ сообщили, что команда Зеленского ведет переговоры об аренде помещений в конгрессно-выставочный центр Парковый, более известный как "вертолетная площадка Януковича".

Стоит отметить, что вступив в должность президента, Зеленский открыл доступ к Администрации на улице Банковая в Киеве.

 

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Теги: видео, переезд, Администрация Президента, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    19.06.2019, 21:34
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Надо запускать голосовалку о запрете переезда.
ВосставшийИзБана    19.06.2019, 21:31
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
"Здесь нельзя находиться, я двинусь умом".

Да. Тебе нельзя там находиться. Вали оттуда. А умом ты уже двинулся, когда решил что сможешь быть президентом. А сейчас ты просто - артикль переездент.
Мыкола    19.06.2019, 21:24
Оценка:  -1
Мыкола
Если Зе обойдется без дойки государственного бюджета -флаг ему в руки ! Только это вряд ли.Сам переезд то еще можно организовать без бюджета, а вот службы обязательно потребую вливаний
ВосставшийИзБана    19.06.2019, 21:33
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Он просто хочет разрушить уже давно сложившуюся и устоявшуюся инфраструктуру. Он пришел туда максимум на 5 лет и хочет камня на камне не оставить. В стране война, а оно все рушит.
Letohradek    19.06.2019, 21:16
Оценка:  -1
Letohradek
Поражает, что ни один из зэбилов не возмущается тем, какие будут не предвиденные траты государственных денег, на прихоть квартального барана! Представляю, если бы такое предложил Петр Порошенко, pidorы на говно изошли бы ...
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