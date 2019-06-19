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УПЦ МП оспаривает в суде регистрацию ПЦУ

Комментариев: 2
Окружной админсуд Киева по иску УПЦ МП открыл производство о "незаконности" регистрации ПЦУ.
УПЦ МП через суд добивается отмены регистрации ПЦУ
УПЦ МП через суд добивается отмены регистрации ПЦУ
orthodox.org.ua

Окружной административный суд Киева рассмотрит иск Украинской Православной Церкви к Министерству культуры о "незаконной" регистрации Православной Церкви Украины. Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

В УПЦ сообщили, что при регистрации новой церковной структуры "были допущены существенные нарушения законодательства Украины", в связи с чем ее регистрация и соответствующая запись в Едином государственном реестре должны быть отменены.

"Сейчас Киевской митрополией Украинской Православной Церкви совершаются подготовительные действия к участию в рассмотрении данного административного дела и, в частности, быстрого реагирования на любые процессуальные действия, которые будут совершаться другими участниками такого судебного процесса", - отмечают в юротделе УПЦ.

Напомним, УПЦ МП подала в суд на Минкульт из-за постановления о переименовании 22 марта.

Закон о переименовании религиозных организаций был принят 20 декабря 2018 года. В УПЦ МП тогда отметили, что изменить название церкви будет проблематично, поскольку она зарегистрирована в Украине, а не в России.

 

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Теги: церковь, суд, УПЦ МП, православная церковь, московский патриархат, министерство культуры, автокефалия, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВыВсеВрети    19.06.2019, 21:32
Оценка:  0
ВыВсеВрети
секта, не может угомониться!...хочет хоть как то напоминать о себе!...ищет провокации!...методы понятны чьи!...школа старая...!...
уверен, ваша песенка в Украине спета!!!
TomBombadil    19.06.2019, 21:39
Оценка:  -1
TomBombadil
Я бы на твоем месте, не был так уверен)
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