В Одесской области нашли тело пропавшей девочки

Труп ребенка обнаружили в выгребной яме одного из домохозяйств села, в котором жила девочка.

Тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко нашли в среду, 19 июня в селе Ивановка Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"Только что при обследовании территории в селе Ивановке полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результе обыска полицейские обнаружили вероятное тело пропавшей Дарьи Лукьяненко", – сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка с выгребной ямы. После чего оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками.

Напомним, в Одесской области сотни людей искали пропавшую 13 июня Дарью Лукьяненко 2007 года рождения, которая ушла в танцевальный кружок в райцентре Ивановка (Одесская область), после чего пропала.

Позже стало известно, что во время поисков пропавшей девочки нашли человеческий палец.

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