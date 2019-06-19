Смерть Тымчука: полиция сообщила новые подробности

Близкий погибшему нардепу человек заявил о возможном исчезновении из дома ювелирных изделий.

Близкий к погибшему народному депутату Дмитрию Тымчуку человек заявил о возможном исчезновении из его дома нескольких ювелирных изделий. Об этом вечером в среду, 19 июня, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В ходе проведения следственных действий человек, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее в среду, 19 июня, стало известно о гибели Дмитрия Тымчука. Его коллега по фракции Антон Геращенко сообщил, что по предварительным данным, Тымчук случайно застрелился при чистке наградного оружия в собственном доме. О произошедшем сообщила жена Тымчука.

Позже в полиции заявили, что во время смерти Тымчук был не один.

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