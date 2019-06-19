Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Смерть Тымчука: полиция сообщила новые подробности

Комментариев: 2
Близкий погибшему нардепу человек заявил о возможном исчезновении из дома ювелирных изделий.
Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук
politeka.net

Близкий к погибшему народному депутату Дмитрию Тымчуку человек заявил о возможном исчезновении из его дома нескольких ювелирных изделий. Об этом вечером в среду, 19 июня, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В ходе проведения следственных действий человек, близкий к погибшему народному депутату, заявил о возможном отсутствии нескольких ювелирных изделий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее в среду, 19 июня, стало известно о гибели Дмитрия Тымчука. Его коллега по фракции Антон Геращенко сообщил, что по предварительным данным, Тымчук случайно застрелился при чистке наградного оружия в собственном доме. О произошедшем сообщила жена Тымчука.

Позже в полиции заявили, что во время смерти Тымчук был не один.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, полиция, народный депутат, народный фронт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    19.06.2019, 22:43
Оценка:  -6
Boxerogos
Скорее всего"голубая говорящая каска"была продырявлена своим трахарем,на этот раз в прямом смысле.Трахарем,который после этого и вынес всё непосильным трудом заработанное...Типичный голубиный итог...
alex_br    19.06.2019, 23:06
Оценка:  -1
alex_br
Захарченко, Гиви и Моторолла поддерживают твою фразу на счет типичного итога. Гиркин нервно оборачивается по сторонам.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь