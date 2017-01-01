Бюджет "теплых кредитов" вырос на 380 миллионов

В текущем году еще около трех тысяч ОСМД (более 230 тысяч семей) смогут воспользоваться "теплыми кредитами".

Кабинет министров расширил программу "теплые" кредиты для объединений совладельцев многоквартирных домов на 380,6 миллиона гривен. Об этом в среду, 19 июня, заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Благодаря увеличению финансирования программы для ОСМД в 2019 году еще около трех тысяч ОСМД (более 230 тысяч семей) смогут воспользоваться "теплыми кредитами", а общий объем кредитов, которые смогут привлечь ОСМД, составит более 760 млн грн", - рассказал Зубко.

По словам чиновника, за время работы программы "теплые кредиты" ею воспользовались почти 600 тысяч семей.

Параллельно работает 140 муниципальных программ, обеспечивающих от 10% до 30% софинансирования энергосберегающих мероприятий, а также программа IQЕnergy, которую финансирует Европейский банк реконструкции и развития.

Также в этом году заработал Фонд энергоэффективности, и первые 15 ОСМД тестируют процедуры Фонда энергоэффективности и внедряют проекты по модернизации домов.

В дальнейшем Фонд сможет обрабатывать около трех тысяч заявок в год.

В мае сообщалось, что общая сумма теплых кредитов для утепления домов, выданных в 2019 году, составила 700 миллионов гривен.

А в конце прошлого года в Кабмине заявляли, что планируют выделить в 2019 году 400 миллионов гривен на "теплые кредиты" для украинцев.

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