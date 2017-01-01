В Украине "заминировали" ряд аэропортов и вокзалов

Глава Мининфраструктуры извинился перед пассажирами за временные неудобства в связи с проверками объектов.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что 19 июня неизвестные "заминировали" аэропорты Одессы, Борисполя, Жулян и центральные вокзалы Киева и Львова. Об этом он написал в Facebook.

Как отметил Омелян, сообщения фейковые, но должны приниматься все меры проверки, включая эвакуацию людей.

"В большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории. Российские спецслужбы развлекаются...", – заявил министр.

Глава Мининфраструктуры извинился перед пассажирами за временные неудобства, подчеркнув, что забота о безопасности важнее всего.

Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют железнодорожній вокзал в Киеве после сообщения о заминировании.

Также в Харькове полиция эвакуировала людей из более чем десяти объектов после информации о минировании.

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