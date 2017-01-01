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В Турции арестовали украинца по подозрению в убийстве отца - СМИ

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Инцидент произошел в одном из отелей Аланьи. Туриста из Украины направили на психиатрическую экспертизу.
В Турции арестовали украинского туриста по подозрению в убийстве отца
В Турции арестовали украинского туриста по подозрению в убийстве отца
aa.com.tr
 
В турецкой Анталье арестовали туриста из Украины по подозрению в убийстве собственного отца. Об этом в среду, 19 июня, сообщило агентство Анадолу.
 
Отмечается, что инцидент произошел в одном из отелей в городе Аланья. По информации агентства, 23-летний украинец десять дней назад прибыл на отдых вместе со своим 80-летним отцом.
 
По версии следствия, в номере отеля турист поспорил с отцом, после чего избил и убил его.
 
Прибывшая на место происшествия бригада медиков констатировала смерть пожилого мужчины, после чего подозреваемый был задержан.
 
Дело украинца направлено в суд, его арестовали.
 
Также указано, что подозреваемого отправили на экспертизу в психиатрическую больницу.
 
Напомним, в июле 2017 года вооруженный ножом мужчина атаковал туристов в гостинице египетского курорта Хургада. Погибли две гражданки Германии, еще четыре женщины получили ранения.

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Теги: Турция, убийство, турист, Анталья, украинец, Алания, отец
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Источник: korrespondent.net

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