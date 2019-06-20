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Порошенко назвал свою партию "политическим спецназом"

Комментариев: 1
Европейская солидарность защитит духовный фундамент Украины и обеспечит вхождение в ЕС и НАТО, заявил экс-президент..
Петр Порошенко
Петр Порошенко
twitter.com/poroshenko

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал свою партию Европейская солидарность "политическим спецназом". Об этом бывший глава государства написал в Twitter 19 июня.

Как отметил Порошенко, в течение последних пяти лет закладывался фундамент государственности Украины. Он, по его мнению, строится на армии, языке и вере, для которых в настоящее время существует угроза.

"Уже сейчас слышен грохот бульдозера, который пытается разрушить духовный фундамент нашей государственности. Европейская солидарность - политический спецназ, способный защитить наше государство!", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что его партия идет на выборы, чтобы не допустить "реванша пророссийских сил", защитить созданный фундамент и обеспечить вхождение Украины в Евросоюз и НАТО.

 
Ранее партия Европейская солидарность представила первых 50 кандидатов списка на досрочных выборах в Верховную Раду.
 

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Теги: Выборы, Порошенко, Партия, Петр Порошенко, Европейская солидарность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
otstoi-0011    20.06.2019, 04:54
Оценка:  +1
otstoi-0011
Партия Свинарчуков - Гладковскихю

Под названием "Хочу к корыту"

Брыхливый ванючий, мерзкий, боров.

ПАДЛА!
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