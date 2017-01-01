Итоги 19 июня: Новости по делу МН17, смерть нардепа

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Названы подозреваемые в крушении Боинга 777 над Донбассом; в Киеве нашли мертвым Дмитрия Тымчука: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

По делу о крушении Боинга над Донбассом предъявили обвинения

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четырем подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

В МИД РФ заявили, что выводы, озвученные Совместной следственной группой о причастности российских военнослужащих к катастрофе рейса MH17, являются "абсолютно голословными обвинениями".

В Киеве найден мертвым нардеп Тымчук

В Киеве обнаружили мертвым народного депутата от фракции Народный фронт Дмитрия Тымчука.

Согласно первой версии следствия он нанес себе смертельное ранение во время чистки наградного пистолета. Позже правоохранители сообщили, что рассматривается ряд версий гибели, среди которых убийство и самоубийство.

Странная смерть. Что произошло с нардепом Тымчуком

Зеленский назначил главу Центра кибербезопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк назначен руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2020 году. По его словам, "никто не сделал столько, сколько его администрация за прошедшие 2,5 года" и пообещал повторить свой успех.

В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова

Харьковский городской совет рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и поддержал соответствующее решение.

"За" высказались 59 депутатов, "против" - 13.

УПЦ МП решила оспорить в суде регистрацию ПЦУ

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску Украинской Православной Церкви к Министерству культуры о "незаконной" регистрации Православной Церкви Украины.

Как сообщили в УПЦ МП, при регистрации новой церковной структуры "были допущены существенные нарушения законодательства Украины", в связи с чем ее регистрация и соответствующая запись в Едином государственном реестре должны быть отменены.

Президент назначил переговорщиков в Минске

Президент Владимир Зеленский назначил четырех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В Одесской области обнаружили тело пропавшей девочки

В селе Ивановка Одесской области нашли тело пропавшей Даши Лукьяненко.

Как сообщили в полиции, труп 11-летней девочки обнаружили в выгребной яме одного из домохозяйств села.