Эскалация в зоне ООС: 24 обстрела, есть жертвы

Сепаратисты за сутки совершили 24 обстрела позиций украинских военных, есть погибший и раненые.

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Сепаратисты за сутки 19 июня 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по военым из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

район населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем; дважды Лебединский - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Марьинка - из стрелкового оружия; два раза Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; четыре раза окраине Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Павлополь - с автоматических гранатометов; дважды Богдановка - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; окраине Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 10 раз:

район населенного пункта Новозвановка - с автоматическим гранатометом;

вблизи Луганского - с автоматических гранатометов;

Зайцево - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

Попасная - гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

дважды Крымское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Светлодарск - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

два раза район населенного пункта Новотошковское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Южного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

За минувшие сутки один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один - боевое травмирования.

С начала текущих суток противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил. В результате один украинский военнослужащий получил ранения.

Напомним, за сутки 18 июня на Донбассе произошло 34 обстрела со стороны сепаратистов. Тогда был ранен один боец ВСУ. По данным разведки, ответным огнем были ранены три сепаратиста.

Как сообщалось 13 июня, глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что думает о бюджете армии, описал ситуацию на Донбассе, ситуацию с разведением войск и свои отношения со Степаном Полтораком.