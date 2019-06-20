Жестоко избитый в Черкассах журналист умер не приходя в сознание

В Украине системная безнаказанность провоцирует новые атаки на журналистов.

Он был неудобным для многих местных политиков Сергей Томиленко/Facebook

Сегодня ночью, 20 июня, известный черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме после нападения 4 мая, умер в больнице так и не придя в сознание.

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

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“Убийство украинского журналиста ... Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты - именно профессиональная деятельность Вадима Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, поднимал резонансные темы... Физическая агрессия в отношении журналистов в Украине - на недопустимо высоком уровне. А системная безнаказанность провоцирует новые атаки“, - написал он.

Также Томиленко добавил, что НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.

Как сообщалось, Черкасского журналиста Вадима Комарова жестоко избили 3 мая. Его направили в реанимацию третьей городской больницы Черкасс.