Задержан убийца 11-летней девочки под Одессой

Найденное тело девочки было полностью голым.

Правоохранители задержали 22-летннго Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, тело которой обнаружили в пгт Ивановка Одесской области.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Униан.

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Задержанный подозреваемый в убийстве ребенка признался правоохранителям в совершении им преступления. По словам Аброськина, этот молодой человек нигде не работает и не учится, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке.

Во время допроса задержанный признался, что сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Как рассказывают местные жители, 22-летний парень был неприметным, жил как отшельник и практически не выходил из дома, уточняет 24 канал.

Родители подозреваемого работают на рынке в Ивановке. Рядом имели свою палатку и родители убитой Дарьи. По словам селян, в день исчезновения девочки он помогал своим родителям. Также он иногда мог подрабатывать грузчиком в родственников 11-летней Дарьи. Но на девочку, если они случайно встречались, не обращал никакого внимания, пишут местные издания.

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В то же время, мать подозреваемого рассказывала, что в день исчезновения ребенка Николай сходил в душ, играл в компьютерные игры и смотрел фильм в наушниках. Женщина также активно учатвовала в поисках пропавшей девочки до сих пор не верит, что ее сын убил Дарию.

По словам следователя, родители подозреваемого, действительно, скорее всего, не знали о преступлении сына. Они даже отказались нанимать ему адвоката.

Как сообщалось 20 июня, после исчезновения Дарьи Лукьяненко в Одесской области правоохранители по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, удалось посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13 июня, и уже сегодня понятно, что злоумышленник издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения.