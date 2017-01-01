КСУ продолжит решать, как поступить с указом Зеленского

Пока нет голосов ни за признание его законным, ни - наоборот.

КСУ займется указом о роспуске и сегодня УНИАН

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Большая палата КСУ 20 июня продолжит рассмотрение дела о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске ВР. Об этом сообщает “Укринформ“.

Соответствующая информация обнародована на сайте суда. “Продолжение рассмотрения дела по представлению 62 депутатов о конституционности указа президента “О досрочном прекращении полномочий ВР“, - говорится в повестке дня на 20 июня.

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Рассмотрение дела состоится во время закрытой части пленарного заседания. Большая палата Конституционного суд 11 июня начала рассмотрение конституционности указа президента о роспуске Верховной Рады в форме устного слушания.

В открытой части заседания выступил президент Владимир Зеленский. В тот же день КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела.

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Судьей-докладчиком по этому делу выступает Виктор Кривенко. Ранее сообщалось, что пока в КСУ нет достаточного количества голосов за принятие любого решение (8 против 7, в то время, как нужно 10).