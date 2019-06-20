Джемилев рассказал о компетенции Зеленского относительно Крыма

Лидер крымских татар считает, что команда президента "не очень осведомлена", но сам Зеленский делает "очень адекватные" заявления.

Джемилев считает, что заявления Зеленского по Крыму "очень адекватные" twitter.com/MDzhemilev

Мустафа Джемилев считает, что в команде президента Украины Владимира Зеленского “не очень осведомлены“ в теме аннексированного Крыма.

Об этом народный депутат, бывший уполномоченный президента по делам крымских татар заявил изданию Крым.Реалии.

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Джемилев указал, что сейчас подготавливают встречу по Крыму, однако на ней будут присутствовать советники и помощники, президента не будет.

Он отметил, что данная встреча очень нужно, что “поставить все точки над “і““.

Джамилев говорит, что складывается ощущение, что ЗЕ-команда не очень осведомлена, “что такое Крым и важность этой тематики“.

Мы можем судить об этом по тем ответами, которые команда Зеленского дала в промежутке между первым и вторым турами президентских выборов, - подчеркнул Джамилев.

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В тоже время лидер крымских татар говорит, что сам гарант делает “очень адекватные, хорошие и нормальные“ заявления по Крыму.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах переехать с Банковой и создать в АП художественный музей.

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