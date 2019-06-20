Джемилев рассказал о компетенции Зеленского относительно Крыма
Мустафа Джемилев считает, что в команде президента Украины Владимира Зеленского “не очень осведомлены“ в теме аннексированного Крыма.
Об этом народный депутат, бывший уполномоченный президента по делам крымских татар заявил изданию Крым.Реалии.
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Он отметил, что данная встреча очень нужно, что “поставить все точки над “і““.
Джамилев говорит, что складывается ощущение, что ЗЕ-команда не очень осведомлена, “что такое Крым и важность этой тематики“.
Мы можем судить об этом по тем ответами, которые команда Зеленского дала в промежутке между первым и вторым турами президентских выборов, - подчеркнул Джамилев.
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В тоже время лидер крымских татар говорит, что сам гарант делает “очень адекватные, хорошие и нормальные“ заявления по Крыму.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах переехать с Банковой и создать в АП художественный музей.
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