В Одесской области проходят масштабные военные учения

Жители Одессы были обеспокоены передвижением техники по улицам города.

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Масштабные военные учения войск оперативного командования "Юг" начались 20 июня. Они проходят в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщает корреспондент "Думской".

За ходом учений наблюдает командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Сергей Попко. Именно с маневрами связаны передвижения техники по улицам Одессы.

Как сообщалось 14 июня, российско-белорусско-сербские военные учения пройдут на Балканах.