Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одесской области проходят масштабные военные учения

Комментариев: 0
Жители Одессы были обеспокоены передвижением техники по улицам города.
Учения проходят в трех южных областях Украины
Учения проходят в трех южных областях Украины
dumskaya.net

Читай также: РФ собрала возле границы с Украиной 80 тысяч военных, - Генштаб

Масштабные военные учения войск оперативного командования "Юг" начались 20 июня. Они проходят в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщает корреспондент "Думской".

За ходом учений наблюдает командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Сергей Попко. Именно с маневрами связаны передвижения техники по улицам Одессы.

Как сообщалось 14 июня, российско-белорусско-сербские военные учения пройдут на Балканах.

Поделись:
Теги: военные учения, Одесса, ВСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь