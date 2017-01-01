В Одесской области проходят масштабные военные учения
Жители Одессы были обеспокоены передвижением техники по улицам города.
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Масштабные военные учения войск оперативного командования "Юг" начались 20 июня. Они проходят в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Об этом сообщает корреспондент "Думской".
За ходом учений наблюдает командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Сергей Попко. Именно с маневрами связаны передвижения техники по улицам Одессы.
Как сообщалось 14 июня, российско-белорусско-сербские военные учения пройдут на Балканах.