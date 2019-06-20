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Организаторы "КиевПрайд" просят Зеленского отреагировать на нападение на участников марша

Комментариев: 1
Во время нападения участников били ногами, использовали перечный газ и оскорбляли.
Организаторы Марша Равенства обратились к Зеленскому
Организаторы Марша Равенства обратились к Зеленскому
facebook.com/kyivpride

Организаторы марша “КиевПрайд“ просят президента Украины Владимира Зеленского поспособствовать мирному проведению “Марша Равенства“, который состоится 23 июня.

Об этом говорится в сообществе “КиевПрайд“ в Facebook.

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На тех, кто посещал “ПрайдХаус“ напали неизвестные. Это случилось возле креативного пространства IZONE. Организаторы указывают, что известно о четырех таких случаях.

Указано, что нападавшие ждали участников за пределами “ПрайдХаус“ и преследовали их. Во время нападения били ногами, использовали перечный газ и оскорбляли.

Организаторы обратились в полицию и вместе с ним делают все возможное, что марш 23 июня прошел безопасно. 

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“Оргкомитет “КиевПрайд“ просит посетителей и посетительниц “ПрайдХауса“ быть внимательными и следовать инструкции по безопасности“, - заявили организаторы.

Мэра Киева Виталия Кличко и президента Украины Владимира Зеленского просят посодействовать и дать “ответ насилию“, выразить свою позицию и обеспечить мирное проведение марша.

Как сообщалось, посетителей мероприятия КиевПрайд избили неизвестные в балаклавах.

 

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Теги: Киевпрайд, президент, Зеленский, мир, марш
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Комментариев (2)
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Ruspidor    20.06.2019, 11:41
Оценка:  0
Ruspidor
А почему Президент должен реагировать? Для этого есть полиция... Там, к стати, такие же пидapacы сидят - общий язык найдете!
ВосставшийИзБана    20.06.2019, 11:36
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Верните детям радугу, а потом поговорим.
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