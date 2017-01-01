Жительница Киевской области заморила голодом 20 котов и собак

Прокуратура выясняет обстоятельства смерти животных.

Женщина размещала в сети Интернет объявления и забирала себе животных peopleandcountries.com

Жительница Барышевского района Киевской области забирала к себе в дом кошек и собак и содержала их в нечеловеческих условиях. Питомцы оставались без еды и питься, из-за чего они гибли от истощения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Читай также: В Крыму во дворе дома разбросали головы крокодилов.

"21-летняя женщина размещала в сети Интернет объявление о предоставлении постоянного убежища домашним животным. В результате люди отдавали ей своих кошек и собак, надеясь, что они будут под опекой. Подозреваемая забирала животных в свой дом в одном из сел Барышевского района и пренебрегая как существующими общечеловеческими нравственными правилами так и нормами поведения по отношению к животным издевалась над ними", - рассказали в прокуратуре.

По месту жительства подозреваемой были найдены более 20 трупов кошек и собак, которые умерли от голода и жажды.

В отношении подозреваемой уже открыто уголовное производство. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения. Отметим, что санкция статьи, по которой подозревают девушку, подразумевает лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщалось 18 июня, в Киеве беременная девушка выбросила кошку с 9-этажа.