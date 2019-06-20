Для объединения у "Слуги народа" есть одно условие.

В "Слуге народа" рассказали о возможном объединении с партией "Голос" facebook.com/sviatoslav.vakarchuk facebook.com/ze2019official

Глава партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков заявил, что, возможно, они объединятся с партией “Голос“ Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Однако, вопрос состоит в первую очередь в том, зачем две партии будут объединяться.

Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии “Слуга народа“, то, теоретически, объединение возможно, - говорит Разумков.

В то же время Разумков точно еще ничего не знает и будет ли партия “Слуга народа“ объединятся с теми, кто уже был депутатом - неизвестно. Точно партия готова поддерживать тех, кому будет с ней по пути.

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Ранее сообщалось, что 20 июня - последний день, когда можно подать документы на регистрацию кандидатом в народные депутаты. Соответствующая дата была закреплена в календарном плане выборов. Центризбирком уже зарегистрировал 1600 выдвиженцев.

Однако немало претендентов отложили поход в ЦИК на последний день, поэтому комиссия будет работать до полуночи. До 8 июля партии смогут обратиться в ЦИК с просьбой отменить регистрацию. Напомним, что предвыборная агитация обязана закончится 19 июля.



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