Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В "Слуге народа" рассказали о возможном объединении с партией "Голос"

Комментариев: 2
Для объединения у "Слуги народа" есть одно условие.
В "Слуге народа" рассказали о возможном объединении с партией "Голос"
В "Слуге народа" рассказали о возможном объединении с партией "Голос"
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk facebook.com/ze2019official

Глава партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков заявил, что, возможно, они объединятся с партией “Голос“ Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: Зеленский и “Слуга народа“ двое суток избегали вопросов об ЛГБТ

Однако, вопрос состоит в первую очередь в том, зачем две партии будут объединяться. 

Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии “Слуга народа“, то, теоретически, объединение возможно, - говорит Разумков.

В то же время Разумков точно еще ничего не знает и будет ли партия “Слуга народа“ объединятся с теми, кто уже был депутатом - неизвестно. Точно партия готова поддерживать тех, кому будет с ней по пути.

Читай также: “Здесь нельзя находиться, я с ума сойду“: Зеленский переезжает с Банковой

Ранее сообщалось, что 20 июня - последний день, когда можно подать документы на регистрацию кандидатом в народные депутаты. Соответствующая дата была закреплена в календарном плане выборов. Центризбирком уже зарегистрировал 1600 выдвиженцев. 

Однако немало претендентов отложили поход в ЦИК на последний день, поэтому комиссия будет работать до полуночи. До 8 июля партии смогут обратиться в ЦИК с просьбой отменить регистрацию. Напомним, что предвыборная агитация обязана закончится 19 июля.
 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Слуга народа, выборы, партия, Голос, Зеленский, Вакарчук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
alex-zol    20.06.2019, 12:36
Оценка:  +1
alex-zol
Голос-это сателит петруни)
Sdream    20.06.2019, 12:31
Оценка:  +1
Sdream
Дурак дурака видит издалека.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь