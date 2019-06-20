В момент выстрела жена Тымчука отвернулась: новые детали

Версию о самоубийстве пока не исключили, руки жены поверяют на наличие пороховых газов.

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Погибший вчера депутат Дмитрий Тымчук в последнее время якобы находился в депрессии. Об этом сообщает Telegram-канал The Newsroom.

Также журналисты выяснили, что травмата Форт-17Р на момент смерти рядом с Тымчуком не было. Был наградной боевой Форт-17.

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“Депутат, по данным журналистов, не чистил оружие, а якобы играл им, то вставляя, то вынимая магазин, передергивал затвор, нажимая на курок “вхолостую“. По словам жены, она просила его не делать этого, положить пистолет, но он не слушал“, - пишет издание.

После этого жена Тымчука, по ее словам, отвернулась, и тут раздался выстрел. Версия о самоубийстве пока не исключена, поскольку депутат последнее время находился в депрессии, об этом знали и жена и соседи.

“Проведены необходимые экспертизы, в том числе взятие смывов с рук гражданской жены Тымчука на предмет наличия там пороховых газов“, - отмечается в материале.

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По результатам экспертиз, уже открытое производство по статье 115 (умышленное убийство) ожидает доквалификация - или относительно самоубийства, или относительно гибели в результате неосторожного обращения с оружием.

Напомним, нардеп Дмитрий Тымчук погиб в результате выстрела из наградного пистолета 18 июня, формально будучи зарегистрированным за заседании парламента. Ранее сообщалось об исчезновении из дома Тымчука нескольких ювелирных изделий.