В Киеве начался Собор, на котором пытаются восстановить Киевский патриархат

Во время Собора случился небольшой инцидент.

В четверг, 20 июня в Свято-Владимирском соборе Киева проходит поместный собор УПЦ КП, на котором пытаются восстановить Киевский патриархат.

Об этом сообщает “Страна“.

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Известно, что Собор начался недавно. На Собор пришли митрополит УПЦ КП Иоасаф, епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку), епископ Валуйский Петр (диакон Иоасафа - прим.ред.), протоиерей Владимирского собора Борис Табачек, архимандрит Макарий из Свято-Феодосиевского ставропигиального мужского монастыря и другие.

Кроме того присутствуют и протоиереи из США и Германии.

Хотят восстановить Киевский патриархат strana.ua

На Соборе есть гости из США и Германии strana.ua

Филарет открыл Собор и указал, что собрались все в сложное время, когда церковь разделяют, а против КП ведут борьбу.

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Журналистов сначала не пускали, однако, позже перестали препятствовать.

Сообщается, что иногда речь Филарета перебивали аплодисментами и гости кричали “КП существует“.

“По странному совпадению, во время речи Филарета о зависимости ПЦУ, одна из лампочек огромной люстры, что позади него, перегорела и громко лопнула, посыпались небольшие искры“, - говорится в сообщении.

Филарет открыл Собор strana.ua

Недавно в ПЦУ призвали не участвовать в соборе Филарета.

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