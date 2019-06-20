В Киеве начался Собор, на котором пытаются восстановить Киевский патриархат
В четверг, 20 июня в Свято-Владимирском соборе Киева проходит поместный собор УПЦ КП, на котором пытаются восстановить Киевский патриархат.
Об этом сообщает “Страна“.
Читай также: ПЦУ выступила против Марша равенства
Известно, что Собор начался недавно. На Собор пришли митрополит УПЦ КП Иоасаф, епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку), епископ Валуйский Петр (диакон Иоасафа - прим.ред.), протоиерей Владимирского собора Борис Табачек, архимандрит Макарий из Свято-Феодосиевского ставропигиального мужского монастыря и другие.
Кроме того присутствуют и протоиереи из США и Германии.
Филарет открыл Собор и указал, что собрались все в сложное время, когда церковь разделяют, а против КП ведут борьбу.
Читай также: В ПЦУ заявили о “возрастных изменениях“ у Филарета
Журналистов сначала не пускали, однако, позже перестали препятствовать.
Сообщается, что иногда речь Филарета перебивали аплодисментами и гости кричали “КП существует“.
“По странному совпадению, во время речи Филарета о зависимости ПЦУ, одна из лампочек огромной люстры, что позади него, перегорела и громко лопнула, посыпались небольшие искры“, - говорится в сообщении.
Недавно в ПЦУ призвали не участвовать в соборе Филарета.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.