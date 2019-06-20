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В Киеве начался Собор, на котором пытаются восстановить Киевский патриархат

Комментариев: 3
Во время Собора случился небольшой инцидент.
Начался Собор
Начался Собор
strana.ua

В четверг, 20 июня в Свято-Владимирском соборе Киева проходит поместный собор УПЦ КП, на котором пытаются восстановить Киевский патриархат.

Об этом сообщает “Страна“.

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Известно, что Собор начался недавно. На Собор пришли митрополит УПЦ КП Иоасаф, епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку), епископ Валуйский Петр (диакон Иоасафа - прим.ред.), протоиерей Владимирского собора Борис Табачек, архимандрит Макарий из Свято-Феодосиевского ставропигиального мужского монастыря и другие.

Кроме того присутствуют и протоиереи из США и Германии.

Хотят восстановить Киевский патриархат
Хотят восстановить Киевский патриархат
strana.ua
На Соборе есть гости из США и Германии
На Соборе есть гости из США и Германии
strana.ua

Филарет открыл Собор и указал, что собрались все в сложное время, когда церковь разделяют, а против КП ведут борьбу. 

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Журналистов сначала не пускали, однако, позже перестали препятствовать. 

Сообщается, что иногда речь Филарета перебивали аплодисментами и гости кричали “КП существует“.

“По странному совпадению, во время речи Филарета о зависимости ПЦУ, одна из лампочек огромной люстры, что позади него, перегорела и громко лопнула, посыпались небольшие искры“, - говорится в сообщении.

Филарет открыл Собор
Филарет открыл Собор
strana.ua

Недавно в ПЦУ призвали не участвовать в соборе Филарета.

 

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Теги: ПЦУ, УПЦ КП, Филарет, собор
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Комментариев (3)
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Ruspidor    20.06.2019, 12:34
Оценка:  +1
Ruspidor
Раскол в расколе... Язычники дерутся за бабло...
Женек    20.06.2019, 12:43
Оценка:  -2
Женек
Не поделили 30 серебренников
alex-zol    20.06.2019, 12:32
Оценка:  -2
alex-zol
Это не ламрочка лопнула, а пукан Епифания и ему подобных дебилов)))))
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