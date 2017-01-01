У Зеленского показали ролик о реконструкции АП

Владимир Зеленский переедет в здание Украинского дома и сменит название "Администрация президента".

У Зеленского рассказали о реформе АП и планах ее переноса кадр с видео

Команда главы государства показала “фильм“ о переезде и реорганизации Администрации президента. Соответствующе видео появилось на канале Зе!Президент в Youtube.

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“Первое, что мы делаем, это уходим от названия “администрация “и переходим на более современное, более европейское -“ Офис главы государства “,“Офис президента“. Мы превращаем Администрацию президента из органа, который занимался кураторством над различными государственными институтами, был параллельно Кабинету министров, в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента“, - заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на видео.

Зеленский отметил, что подписал документ, который предусматривает уменьшение количества работников в Администрации президента.

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“Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования Администрации - вы увидите, будет меньше людей“, - сказал он.

Также сообщается, что Зеленский планирует на Банковой создать художественный музей и модернизировать его. По словам президента, это будет “большой исторический музей“.

Перезд АП планируется в здание Украинского дома. Под Офис президента будет предусмотрена площадь около 8 тысяч квадратных метров. Глава Администрации Андрей Богдан заявил, что разработана концепция, которая предусматривает, что переезд произойдет без использования средств государства. Он отметил, что перенос АП будет реализован за счет европейский грантов.

Ранее Зеленский сообщил, что Администрация президента переедет из центра Киева, а на Банковой создадут художественный музей.