Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Меньше всех украинцы хотят видеть в Раде Порошенко и Авакова, - соцопрос

Комментариев: 8
Украинцы в парламенте хотят видеть новые лица.
В Раде не хотят видеть Порошенко и Авакова
В Раде не хотят видеть Порошенко и Авакова
facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Читай также: В Кривом Роге радикалы разгромили офис оппозиционной партии

Большинство украинцев хотели бы видеть в Верховной Раде следующего созыва лидера “Громадянської позиції” Анатолия Гриценко. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Украинского института социальных исследований имени А. Яременко и Центра “Социальный мониторинг”, размещены на официальном сайте организации.

Гриценко в Раде хотят видеть 43% респондентов, 32,2% ответили, что против этого кандидата, 24,5% - воздержались.

Следующий в рейтинге симпатий украинцев Святослав Вакарчук, лидер партии “Голос”. Тройку лидеров соцопроса замыкает лидерка “Батькивщины” Юлия Тимошенко. За ней следует лидер “Силы и чести” Игорь Смешко.

Читай также: Только 11% украинцев недовольны работой Зеленского – опрос

Антирейтинг возглавил Арсен Аваков. Министра внутренних дел Авакова народным депутатом хотели бы видеть лишь 12,7% опрошенных, 65,1% - против. Не слишком лучшая ситуация у экс-президента Порошенко. За Петра Порошенко в качестве нардепа готовы проголосовать только 17,8 опрошенных, 67,2% респондентов - против этого.

Рейтинг политиков
Рейтинг политиков
smc.org.ua

Украинцам также задали вопрос, за какую партию они будут голосовать на досрочных выборах в Верховную Раду. 49,8% опрошенных назвали политсилу действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа", 10,3% - "Оппозиционная платформу - За жизнь", 7,5% - ВО "Батькивщина", 7,2% - партию Порошенко "Европейская солидарность".

Рейтинг политсил
Рейтинг политсил
smc.org.ua

Напомним, шанс попасть в Раду есть у пяти партий. На выборах в Раду преодолеть 5% барьер есть шанс у партий Зеленского, Медведчука, Порошенко, Тимошенко и Вакарчука.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: соцопрос, Порошенко, Аваков, Вакарчук, выборы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Letohradek    20.06.2019, 12:51
Оценка:  -3
Letohradek
Через год - (МАКСИМАЛЬНО!), избиратели охрыпшей крысы, будут проклинать недалекого клоуна, и стесняться говорить. что голосовали за него. А бигмировские фанаты недомерка, поменяют свои ники!
farfalle    20.06.2019, 12:57
Оценка:  0
farfalle
Иди отсасывай своему политическому трупу
farfalle    20.06.2019, 12:47
Оценка:  +2
farfalle
Аваков вообще странно, что еще не сидит. Почистил бы пистолет. там столько можно вскопать, мало не покажется
КульныйПэрэць    20.06.2019, 12:38
Оценка:  +2
КульныйПэрэць
Этих двух чертей все разумные люди хотят видеть лишь в одном месте.За решёткой.
Ruspidor    20.06.2019, 12:36
Оценка:  -4
Ruspidor
И спонсор показа.... Толя Гриценко! Если большинство так хочет видеть его в РАДе, то почему его шарага не преодалевает 5% барьер? И 3% тоже не преодалевает...
alex-zol    20.06.2019, 12:33
Оценка:  -1
alex-zol
Суки, где партия Шария!!!!!???
PINKIPAU    20.06.2019, 12:34
Оценка:  -2
PINKIPAU
В жопе.
Ruspidor    20.06.2019, 12:38
Оценка:  -5
Ruspidor
Может в мацкве? Не пробовал там поискать? Ты очень сильно преувеличиваешь влияние шарикова на жизнь в Украине. Здесь его считают мразью и никто не смотрит. Все его зрители в Крыму, на россии и в ОРДЛО... Поэтому он и не возвращается, хотя все дела закрыты...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь