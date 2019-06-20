Меньше всех украинцы хотят видеть в Раде Порошенко и Авакова, - соцопрос

Украинцы в парламенте хотят видеть новые лица.

В Раде не хотят видеть Порошенко и Авакова facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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Большинство украинцев хотели бы видеть в Верховной Раде следующего созыва лидера “Громадянської позиції” Анатолия Гриценко. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Украинского института социальных исследований имени А. Яременко и Центра “Социальный мониторинг”, размещены на официальном сайте организации.

Гриценко в Раде хотят видеть 43% респондентов, 32,2% ответили, что против этого кандидата, 24,5% - воздержались.

Следующий в рейтинге симпатий украинцев Святослав Вакарчук, лидер партии “Голос”. Тройку лидеров соцопроса замыкает лидерка “Батькивщины” Юлия Тимошенко. За ней следует лидер “Силы и чести” Игорь Смешко.

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Антирейтинг возглавил Арсен Аваков. Министра внутренних дел Авакова народным депутатом хотели бы видеть лишь 12,7% опрошенных, 65,1% - против. Не слишком лучшая ситуация у экс-президента Порошенко. За Петра Порошенко в качестве нардепа готовы проголосовать только 17,8 опрошенных, 67,2% респондентов - против этого.

Рейтинг политиков smc.org.ua

Украинцам также задали вопрос, за какую партию они будут голосовать на досрочных выборах в Верховную Раду. 49,8% опрошенных назвали политсилу действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа", 10,3% - "Оппозиционная платформу - За жизнь", 7,5% - ВО "Батькивщина", 7,2% - партию Порошенко "Европейская солидарность".

Рейтинг политсил smc.org.ua

Напомним, шанс попасть в Раду есть у пяти партий. На выборах в Раду преодолеть 5% барьер есть шанс у партий Зеленского, Медведчука, Порошенко, Тимошенко и Вакарчука.