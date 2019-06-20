Зеленский впервые поставил подпись под законом

Видео торжественного момента опубликовала команда Зе.

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Глава украинского государства Владимир Зеленский впервые поставил свою подпись под законом. Видео этого торжественного момента появилось на YouTube-канале команды президента.

На видео запечатлен сам Зеленский и глава его Администрации Андрей Богдан. Он вручает президенту закон на подпись. Также Богдан сообщил, что закон принять парламентом 30 мая 2019 года и касается он Семейного кодекса.

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Президент подписал закон, который разрешает родителям, усыновившим детей, взять оплачиваемый отпуск длительностью 56 дней без учета праздничных и нерабочих дней.

Этот закон стал первым, который подписал шестой президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский и "Слуга народа" двое суток избегали вопросов об ЛГБТ. Пресс-службы перенаправляли журналистов другу или обещали ответить позже, но ответ так и не сформулировали.