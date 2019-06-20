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Зеленский впервые поставил подпись под законом

Комментариев: 6
Видео торжественного момента опубликовала команда Зе.
Зеленский подписал первый закон
Зеленский подписал первый закон
Скриншот видео

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Глава украинского государства Владимир Зеленский впервые поставил свою подпись под законом. Видео этого торжественного момента появилось на YouTube-канале команды президента.

На видео запечатлен сам Зеленский и глава его Администрации Андрей Богдан. Он вручает президенту закон на подпись. Также Богдан сообщил, что закон принять парламентом 30 мая 2019 года и касается он Семейного кодекса.

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Президент подписал закон, который разрешает родителям, усыновившим детей, взять оплачиваемый отпуск длительностью 56 дней без учета праздничных и нерабочих дней.

Этот закон стал первым, который подписал шестой президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский и "Слуга народа" двое суток избегали вопросов об ЛГБТ. Пресс-службы перенаправляли журналистов другу или обещали ответить позже, но ответ так и не сформулировали.

 

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Теги: Зеленский, Богдан, видео, закон, подпись
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Комментариев (6)
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ВАТА_FUCK    20.06.2019, 12:48
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
За целый месяц?! Вот это КПД! Теперь срочно в отпуск
Ruspidor    20.06.2019, 12:51
Оценка:  -1
Ruspidor
РАДу разогнал и в отпуск!
Letohradek    20.06.2019, 12:47
Оценка:  -1
Letohradek
Почему этот квартальный баран до сих пор не поставил подпись о снятии с должности люстрированного ватного уйобка - Богдана?
Ruspidor    20.06.2019, 12:50
Оценка:  -1
Ruspidor
Решение суда есть?
Letohradek    20.06.2019, 12:55
Оценка:  0
Letohradek
В предвыборную, охрыпший крысеныш заверял своих избирателей в том, что уволит всех бывших, БЕЗ ССЫЛКИ НА СУДЫ! И тебе вопрос - почему вор Ахметов не в тюрьме?
i-Kovalsky    20.06.2019, 13:03
Оценка:  0
i-Kovalsky
есть действующее законодательство, которое было нарушено.
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