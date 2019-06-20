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В Одессе продавец изнасиловал 13-летнюю девочку, которая пришла за покупками

Комментариев: 2
Пенсионер не стал отрицать своей вины, только посетовал на водку, что затмила ему сознание.
Полиция задержала подозреваемого
Полиция задержала подозреваемого
Нацполиция Украины

В Одессе 64-летний продавец в киоске совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки, которая пришла за покупками. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 20 июня.

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О том, что произошло, несовершеннолетняя рассказала матери, и та сразу обратилась в Малиновский отдел полиции. Правоохранители задержали мужчину.

Пенсионер не стал отрицать своей вины, только посетовал на водку, что затмила ему сознание.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье об насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом (ч.3 ст.153 УК Украины). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Накануне сообщалось, в Одесской области рецидивист изнасиловал беременную девушку. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности з подобное преступление.

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Теги: Одесса, пенсионер, полиция, девочка, изнасилование, изнасилование детей, изнасилование малолетних, изнасилования
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    20.06.2019, 13:05
Оценка:  0
Lyonya-Space
Капец!
Куда мир катится?...
Бувший_східняк    20.06.2019, 13:08
Оценка:  0
Бувший_східняк
Куда Одесса катится?
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