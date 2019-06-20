В Одессе продавец изнасиловал 13-летнюю девочку, которая пришла за покупками
Пенсионер не стал отрицать своей вины, только посетовал на водку, что затмила ему сознание.
В Одессе 64-летний продавец в киоске совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки, которая пришла за покупками. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 20 июня.
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О том, что произошло, несовершеннолетняя рассказала матери, и та сразу обратилась в Малиновский отдел полиции. Правоохранители задержали мужчину.
Пенсионер не стал отрицать своей вины, только посетовал на водку, что затмила ему сознание.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье об насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом (ч.3 ст.153 УК Украины). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
Накануне сообщалось, в Одесской области рецидивист изнасиловал беременную девушку. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности з подобное преступление.
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