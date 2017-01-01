Зеленский предложил отцу Екатерины Гандзюк встретиться

Встреча пройдет в АП.

Президент Украины Владимир Зеленский решил встретиться с отцом убитой активисты Екатерины Гандзюк Виктором.

Об этом глава государства написал в комментарии под постом Виктора Гандзюка в Facebook.

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Зеленский указал, что с Виктором свяжется Мария и они встретятся в Администрации президента.

"Здравствуйте. Давайте встретимся в АП. С вами свяжется Мария", - написал президент.

В посте отец призвал Владимира Зеленского разобраться в деле убийства его дочери, ведь результатов расследования так и нет. Все переводят стрелки.

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Ранее сообщалось, что Катерину Гандзюк посмертно отметили международной премией. "Ukrainian ID Awards - это награда, которая присуждается за выдающиеся достижения и эффективные практики во имя процветания и гуманизации человечества, и призвана стимулировать ответственное развитие общества. В прошлом году первыми лауреатами премии Ukrainian ID Awards стали украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов, экс-министр финансов Наталья Яресько и благодетельница Ольга Бондаренко.

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