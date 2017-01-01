В сети появилось видео с места убийства 11-летней Даши и допрос подозреваемого

Известно, что во время обыска дома подозреваемого, тот вел себя неадекватно и позже сам показал выгребную яму, в которой находился труп ребенка.

В интернете появились видео с места убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко, а также видео первого допроса подозреваемого.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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На территории одного из домов нашли тело пропавшей Дарьи, которое достали из выгребной ямы.

Известно, что во время обыска дома подозреваемого, тот вел себя неадекватно и позже сам показал выгребную яму, в которой находился труп ребенка.

Информационное агенство “Одесса-медиа“ опубликовало видео допроса подозреваемого Николая Тарасова.

Местные жители сейчас настроены очень агрессивно. Они считают, что родители преступника знали об убийстве, но скрывали это.

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Позже стало известно, что мать злоумышленника принимала активное участие в поисках пропавшей девочки и до сих пор не верит, что убийство совершил ее сын. Кроме того, женщина не стала нанимать адвоката для своего сына.

По предварительной информации, преступнику грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, после исчезновения Дарьи Лукьяненко в Одесской области правоохранители по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, удалось посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13 июня, и уже сегодня понятно, что злоумышленник издевался и убил ребенка практически сразу после ее похищения.

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