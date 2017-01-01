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Депутаты просят Зеленского посмертно наградить Тымчука

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Погибшего предлагают наградить за вклад в информбезопасность Украины.
Тымчуку просят посмертно дать орден "Свободы"
Тымчуку просят посмертно дать орден "Свободы"
УНИАН

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Депутаты из фракций “Народный Фронт“, “БПП“ и “Самопомощь“ подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с предложением наградить Дмитрия Тымчука орденом “Свободы“ (посмертно). Об этом сообщил в Facebook депутат Антон Геращенко.

Такую награду предлагают выдать за значительный личный вклад Тымчука в дело защиты информационной безопасности Украины. “Тымчук при жизни был очень скромным человеком, никогда не гнавшимся за общественным признанием или наградами“, - отметил в то же время Геращенко.

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“Он очень любил Украину и сделал много для того, чтобы слова правды о том, что происходит в оккупированном Крыму и на Донбассе, были слышны и в Украине и во всем мире“, - подчеркнул он.

Напомним, ранее СМИ собрали последние детали смерти Дмитрия Тымчука.

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Теги: Тымчук, смерть, гибель, награда, президент
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