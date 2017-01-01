Преступник уснул в детском саду, пытаясь украсть телевизор

Спящего вора полицейские разбудили и задержали. Молодой человек сознался в совершении противоправных действий.

Полицейские задержали 20-летнего жителя Красноперекопска, который при попытке украсть из детского сада телевизор уснул в одной из комнат учреждения.

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“В полицию поступило сообщение от сторожа детского сада о том, что им застигнут в одной из комнат учреждения неизвестный мужчина. При виде сторожа злоумышленник выпрыгнул из окна и скрылся. При этом со стены комнаты пропал плазменный телевизор“, – сообщили в МВД.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа опросила заявителя, а затем приступила к осмотру помещений учреждения. “Каково же было удивление полицейских и самого работника детсада, когда в одной из комнат они обнаружили неизвестного молодого человека, спящего практически в обнимку с похищенной техникой,“ - рассказали в полиции.

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В ведомстве отметили, что спящего преступника полицейские разбудили и задержали. Молодой человек сознался в совершении противоправных действий и пояснил полицейским, что после того как его спугнул сторож, он решил вернуться и завершить задуманное.

“Скрывшись через окно, злоумышленник уже через несколько минут вернулся на место преступления за приглянувшимся телевизором, не ожидая, что сторож уже вызвал полицию. Услышав людей, решил спрятаться и переждать в одной из дальних комнат, но незаметно для самого себя уснул. Разбудили горе-злодея полицейские“, – подчеркнули в пресс-службе.

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В МВД добавили, что молодой человек в свои 20 лет уже имеет судимости, и на момент совершения преступления находился в состоянии опьянения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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