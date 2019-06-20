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Луценко получил надбавку к зарплате за высокие достижения

Комментариев: 4
Оклад Юрия Луценко в мае составил 37 тысяч гривен. Но к зарплате были приплюсованы премия, надбавки, а также доплаты.
В ГПУ рассказали о зарплате Луценко за май
В ГПУ рассказали о зарплате Луценко за май
Юрий Луценко / Facebook

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко получил надбавку к зарплате.

Об этом сообщают Українські новини, получившие ответ на запрос от Генпрокуратуры.

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Известно, что зарплата генпрокурора в мае сохранилась на уровне апрельской и составила более 105 тысяч гривен. 

Заработная плата Луценко составила 37 тысяч гривен. А весь оклад с учетом премии, надбавок, а также доплаты за высокие достижения и выполнение особо важной работы получился 84, 5 тысяч гривен (после вычета налогов - прим.ред.)

Зарплата Луценко составила более 84 тыс. гривен
Зарплата Луценко составила более 84 тыс. гривен
ukranews.com
СМИ предоставили документы
СМИ предоставили документы
ukranews.com

Ранее сообщалось, что в АП уже нашли своего кандидата на должность Генпрокур. Стефанчук указал, что на все должности, в том числе и на должность Генерального прокурора, есть по несколько кандидатов. Стефанчук уверяет, что кандидаты являются профессионалами своего дела. Стефанчук также указал, что по закону не нужно вносить сразу два постановления об освобождении и назначении на должность, так как АП делает это по своему усмотрению. 

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Теги: Генпрокуратура, Луценко, зарплаты, ГПУ, генпрокурор, зарплата, Юрий Луценко
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Комментариев (4)
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Irena    20.06.2019, 14:31
Оценка:  0
Irena
Надо новое место подыскивать где за словестный понос будут премии давать
nfhvyt    20.06.2019, 14:20
Оценка:  +1
nfhvyt
Купит жене сапоги )))
exolot    20.06.2019, 14:07
Оценка:  +2
exolot
Надбавка к зарплате за высокие достижения в среде коррупционеров.
Коляка    20.06.2019, 13:59
Оценка:  +1
Коляка
Аххахха.... смешно
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