Луценко получил надбавку к зарплате за высокие достижения

Оклад Юрия Луценко в мае составил 37 тысяч гривен. Но к зарплате были приплюсованы премия, надбавки, а также доплаты.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко получил надбавку к зарплате.

Об этом сообщают Українські новини, получившие ответ на запрос от Генпрокуратуры.

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Известно, что зарплата генпрокурора в мае сохранилась на уровне апрельской и составила более 105 тысяч гривен.

Заработная плата Луценко составила 37 тысяч гривен. А весь оклад с учетом премии, надбавок, а также доплаты за высокие достижения и выполнение особо важной работы получился 84, 5 тысяч гривен (после вычета налогов - прим.ред.)

Зарплата Луценко составила более 84 тыс. гривен ukranews.com

СМИ предоставили документы ukranews.com

Ранее сообщалось, что в АП уже нашли своего кандидата на должность Генпрокур. Стефанчук указал, что на все должности, в том числе и на должность Генерального прокурора, есть по несколько кандидатов. Стефанчук уверяет, что кандидаты являются профессионалами своего дела. Стефанчук также указал, что по закону не нужно вносить сразу два постановления об освобождении и назначении на должность, так как АП делает это по своему усмотрению.