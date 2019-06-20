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Проспект Жукова в Харькове: Кернесу грозит уголовная ответственность

Комментариев: 18
Полиция проверит законность переименования проспекта в Харькове.
Кернес ответит за переименование проспекта
Кернес ответит за переименование проспекта
EPA/UPG

Читай также: В Харькове снова появился проспект имени Жукова

Если мэр Харькова Геннадий Кернес подпишет решение сессию горсовета о переименовании проспекта в честь маршала Жукова, то ему будет угрожать уголовная ответственность. Об этом передает 7 дней, ссылаясь на комментарии Генеральной прокуратуры Украины.

Против Кернеса представление в суд готовят и харьковские активисты, и Институт национальной памяти. Там говорят, что возвращением названия проспекта в честь Жукова городские власти Харькова прямо нарушает закон Украины о декоммунизации.

Читай также: Вятрович снова пригрозил Кернесу уголовной ответственностью за проспект Жукова

Сам же Кернес считает решение о переименовании проспекта в честь маршала Жукова законным. Более того, он публично пообещал восстановить памятник маршалу Жукову, который разрушили националисты.

Напомним, Оппозиционный блок поддержал решение харьковских депутатов о возвращении проспекту Маршала Жукова исторического названия. В Харькове опять появится проспект Маршала Жукова. Решение о возвращении исторического названия проспекту, которому в 2016 году было присвоено имя Петра Григоренко, принято сегодня, 19 июня, на сессии Харьковского городского совета.

 

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Теги: Кернес, Жуков, проспект, ГПУ, уголовная ответственность
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Комментариев (18)
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nfhvyt    20.06.2019, 14:22
Оценка:  +1
nfhvyt
Шоколадная панда рекордсмен по антинародным законам, отменить их все нах.
Vasya_iz_Ivanovo    20.06.2019, 14:09
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Городской совет тоже посодють? А голосовавших за них? Ого какое поле деятельности!
Vasya_iz_Ivanovo    20.06.2019, 14:09
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Это что, в Европах так заведено что ли?
Woodbrother    20.06.2019, 14:12
Оценка:  -3
Woodbrother
В ЕС за нарушение законов наказывают.
Eyyafyallayekyul    20.06.2019, 14:22
Оценка:  0
Eyyafyallayekyul
За убийство 46 полицейских в ЕС наказали бы? А в Украине вся писдота амнистирована... Отакий закон...
Eyyafyallayekyul    20.06.2019, 13:57
Оценка:  +1
Eyyafyallayekyul
Бубенчика, расстреливавшего милиционеров на майдане амнистировали, а за переименование улицы уголовная ответственность? Майдавонь вообще oxyeлa....Твари...
Woodbrother    20.06.2019, 14:11
Оценка:  -3
Woodbrother
Eyyafyallayekyul- пока вы тут воняете на сайтах Украины вашей россией узбеки свою корму подтирают
Eyyafyallayekyul    20.06.2019, 14:21
Оценка:  +2
Eyyafyallayekyul
ПНХ - смерд. Ты меня уже устал. Щезни, ублюдок...
Krekk    20.06.2019, 13:50
Оценка:  +3
Krekk
Жуков не попадает под закон о декоммунизации, там прямо есть в законе о таких случаях. Так что это пустой треп. Так что Кернесу глубоко ...
Woodbrother    20.06.2019, 14:13
Оценка:  -2
Woodbrother
Палач жуков как раз попадает под данный закон. Он виновен в массовых репрессиях против населения совка.
Коляка    20.06.2019, 13:42
Оценка:  +2
Коляка
Руки прочь от Гепы!!! Моральные уроды упоротые!
LoveFreedom    20.06.2019, 13:48
Оценка:  -3
LoveFreedom
нууу..урода ты в своем зеркале каждый день видишь)
Коляка    20.06.2019, 13:58
Оценка:  +1
Коляка
не суди людей по себе моральный урод упоротый
Woodbrother    20.06.2019, 13:40
Оценка:  -2
Woodbrother
Если на всех стенах проспекта написать имена и фамилии замучанных жуковым людей, то места на домах явно не хватит Как можно увековечивать этого палача, живодера и мародера. Позорище !
LoveFreedom    20.06.2019, 13:50
Оценка:  -4
LoveFreedom
любителям" руського мира" ты ничего не обьяснишь))сажать нужно таких кремлеблядей как кернес)
Krekk    20.06.2019, 13:53
Оценка:  +2
Krekk
Это не по методичке! Читайте внимательно. Ваш хозяин Петрушка считает его соратником и единомышленником) Тем более он старался, как и вы, топил за Пецю как мог, но увы, как и у вас, помоечников - полное фиаско.
Eyyafyallayekyul    20.06.2019, 13:59
Оценка:  +1
Eyyafyallayekyul
Ты спроси у поляков скольких мирных бандеровцы замучили. И шо, презираешь их?
Woodbrother    20.06.2019, 14:08
Оценка:  -1
Woodbrother
У поляков была своя армия крайова, которая убивала наших людей. Для поляков они герои, для нас - преступники. И тем не менее в Варшаве есть музей армии крайовой. Польша их чтит.
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