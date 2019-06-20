Проспект Жукова в Харькове: Кернесу грозит уголовная ответственность

Полиция проверит законность переименования проспекта в Харькове.

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Если мэр Харькова Геннадий Кернес подпишет решение сессию горсовета о переименовании проспекта в честь маршала Жукова, то ему будет угрожать уголовная ответственность. Об этом передает 7 дней, ссылаясь на комментарии Генеральной прокуратуры Украины.

Против Кернеса представление в суд готовят и харьковские активисты, и Институт национальной памяти. Там говорят, что возвращением названия проспекта в честь Жукова городские власти Харькова прямо нарушает закон Украины о декоммунизации.

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Сам же Кернес считает решение о переименовании проспекта в честь маршала Жукова законным. Более того, он публично пообещал восстановить памятник маршалу Жукову, который разрушили националисты.

Напомним, Оппозиционный блок поддержал решение харьковских депутатов о возвращении проспекту Маршала Жукова исторического названия. В Харькове опять появится проспект Маршала Жукова. Решение о возвращении исторического названия проспекту, которому в 2016 году было присвоено имя Петра Григоренко, принято сегодня, 19 июня, на сессии Харьковского городского совета.